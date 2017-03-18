После обращения на прямую линию жительнице Бреста включили отопление

Новости Беларуси. Индивидуальный подход к любой ситуации. 18 марта в стране прошли традиционные прямые линии. На связь с белорусами выходили чиновники самых разных уровней. Среди основных вопросов, которые волнуют граждан – трудоустройство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Характер звонков абсолютно для меня понятный: жилищные вопросы, устройство детей, правнуков в детские сады, тротуар, земельные вопросы. То есть это абсолютно жизненные вопросы, для меня не новые. Но в каждом случае, конечно, будем решать.

Так, в двух квартирах одного из домов Бреста очень слабо грели батареи.

Зимой семьи действительно замерзали. Проблема решилась только после звонка на прямую линию в администрацию Ленинского района.