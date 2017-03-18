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Артур Петуховский из Витебска за 2 недели выиграл 3 открытые олимпиады по программированию

18 марта 2017 17:20
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Новости Беларуси. Три победы за две недели. Витебский школьник выиграл несколько открытых олимпиад по программированию. В каждой было не меньше 300 соперников из 20-30 стран.

Артур Петуховский – воспитанник небезызвестной Вероники Лактиной.

Ее выпускники сегодня трудятся в крупных международных IT-корпорациях. О каком будущем мечтает юный программист – рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Петуховский, учащийся 11 класса гимназии № 8 Витебска:
Мой старший брат занимался у Лактиной Вероники Павловны. И в детстве привел меня к ней.

У его брата уже собственный IT-бизнес, а у самого Артура – длинный список побед на олимпиадах. Только в 2017 году гимназист из Витебска победил в четырех, причем в трех – за последние две недели.

Артур Петуховский из Витебска за 2 недели выиграл 3 открытые олимпиады по программированию-1

Анастасия Бут, СТВ:
Еще одна международная олимпиада по информатике состоится в 8 гимназии в ближайшее воскресенье. В режиме онлайн организаторы будут следить за 12 участниками из Витебска и Орши.

В открытой олимпиаде школьников университета Иннополис Артур и вовсе стал бесспорным лидером, набрав самое большое количество баллов среди участников – 457.

А в четырех из пяти заданий – по 100 баллов из 100 возможных.

Артур Петуховский:
Нужно понимать, что в спортивном программировании нужно написать и придумать как можно быстрее.

А в промышленном нужно аккуратно обдумать каждую деталь.

Радость побед с Артуром разделяет его педагог. Вероника Лактина воспитала 5 победителей международных, 30 открытых и 67 республиканских олимпиад.

В 2008 году в Министерство образования утвердило ее авторскую факультативную программу.

Теперь по ней работают по всей стране. А на днях из рук Президента она получила медаль «За трудовые заслуги».

Артур Петуховский из Витебска за 2 недели выиграл 3 открытые олимпиады по программированию-4

Вероника Лактина, учитель информатики гимназии № 8 Витебска:
Кто выдержит этот марафон, этот олимпиадный марафон, это уже показатель того, что будущее у него будет замечательное. Что он будет всегда востребованным, этот ребенок.

Такой потенциал в нем есть, раз такого уровня развития он смог достичь.

Победы в трех открытых олимпиадах трижды обеспечили Артуру места в ряде престижных университетов России. Парня там ждут без экзаменов.

Но поступать он намерен в белорусский вуз.

Перспективы в IT-сфере в нашей стране – огромные, и приложить свою руку к их реализации – вот главное желание юного программиста с уже взрослыми заслугами.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Анастасия Бут # Вероника Лактина # Артур Петуховский

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