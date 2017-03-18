Артур Петуховский из Витебска за 2 недели выиграл 3 открытые олимпиады по программированию

Новости Беларуси. Три победы за две недели. Витебский школьник выиграл несколько открытых олимпиад по программированию. В каждой было не меньше 300 соперников из 20-30 стран.

Артур Петуховский – воспитанник небезызвестной Вероники Лактиной.

Ее выпускники сегодня трудятся в крупных международных IT-корпорациях. О каком будущем мечтает юный программист – рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Петуховский, учащийся 11 класса гимназии № 8 Витебска:

Мой старший брат занимался у Лактиной Вероники Павловны. И в детстве привел меня к ней.

У его брата уже собственный IT-бизнес, а у самого Артура – длинный список побед на олимпиадах. Только в 2017 году гимназист из Витебска победил в четырех, причем в трех – за последние две недели.