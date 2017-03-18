Обслуживание быстрее, качество лечения лучше. В Минске открылась 6-я городская детская поликлиника

В ноябре 2015 года открыла свои двери 39-я городская поликлиника по улице Каролинской, в 2016-м были сданы сразу две поликлиники – в микрорайоне Каменная горка 4 и Каменная горка 5. А чуть меньше двух недель назад начала работу 6-я детская поликлиника по улице Яна Чечета. Николай Сковородко, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В этом году мы проектируем несколько новых поликлинических учреждений. Взрослая поликлиника в микрорайоне «Восточный», в Лошице детская поликлиника, в Лошице проектируем новую подстанцию скорой медицинской помощи. Начато будет в этом году проектирование детской поликлиники в Сухарево. Планируем к вводу амбулаторию по улице Беды. Также в этом году из стационаров ведутся работы и планируем завершение реконструкции четвертого и седьмого блоков 9-й городской клинической больницы. К вводу готовится корпус трансфузиологии 6-й городской клинической больницы. Также новый корпус детской инфекционной больницы во Фрунзенском районе. Продолжаются работы по дальнейшей модернизации онкологического диспансера. Вот одна из поликлиник, которой по праву гордится столица. 4 ноября 2016 года 40-я поликлиника распахнула свои двери для посетителей. Здесь все предусмотрено для комфортного обслуживания граждан.

Электронная очередь равномерно распределяет поток больных и облегчает их ориентирование в здании. А кабинеты, оснащенные по последнему слову техники, позволяют оказывать медицинскую помощь на высшем уровне и в кратчайшие сроки. Светлана Хадасевич, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «40-я городская поликлиника»:

Мы гордимся, в принципе, всеми отделениями, но особенно это у нас офтальмологическое отделение, ЛОР-кабинет и эндоскопический центр. Гордость поликлиники – эндоскопический центр. Видеорегистратор нового поколения позволяет с максимальной точностью выявлять патологии желудочно-кишечного тракта.

А это самая молодая столичная поликлиника. Ее строительство началось в 2013 году, в марте 2017-го 6-я детская поликлиника приняла первых посетителей. Аппарат белорусского производства отвечает всем мировым стандартам, он делает снимки в цифровом формате, при этом имеет низкую лучевую нагрузку. Ручное управление прибором минимизировано.

Людмила Пильчук, рентгенолаборант УЗ «6-я городская детская поликлиника»:

Раньше я работала на пленочном аппарате, который снимки переводил в пленку. Для этого требовалось больше времени, где-то минут 15-20 прибавлялось. В этом аппарате он сам все считает, сколько надо доз на какого ребенка. А в том аппарате мы все делали, сами смотрели по схемам. Плановая мощность 6-й городской детской поликлиники – 350 посещений в смену. Поликлиника обслуживает детское население микрорайонов Брилевичи, Малиновка и Юго-Запад численностью 14 тысяч человек.

Татьяна Танцевило:

Мы обслуживались раньше в 39-й поликлинике, там, естественно, была загруженность, очень долго приходилось сидеть, чтобы попасть к врачу. Здесь, я надеюсь, все это будет побыстрее. И здесь, естественно, аппараты новые, электронная очередь. Я надеюсь, что здесь будем очень быстро и легко обслуживаться. В поликлинике предусмотрены два педиатрических отделения, стоматологическое и рентгеновское отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, медицинской реабилитации с бассейнами. Одно из прогрессивных отделений – стоматологическое. Оно рассчитано на 8 установок: 6 терапевтических и 2 хирургических. Елена Волкова, заведующая стоматологическим отделением УЗ «6-я городская детская поликлиника»:

Кресло очень удобное, эргономичное, специально для детского приема, с широкой спинкой, с откидной плевашкой, ручкой. Все предусмотрено для того, чтобы прием был комфортный и для врача, и для пациента.

А это гематологический анализатор. Он обладает высокими производительностью и точностью, не нуждается в калибровке. Процесс работы врачей ускорился, а качество увеличилось.

Гордость 6-й детской поликлиники – отделение медицинской реабилитации с бассейнами. Четыре бассейна позволяют проводить занятия с детьми от года до 18 лет. Наталья Романова, инструктор-методист физической реабилитации УЗ «6-я городская детская поликлиника»:

В бассейне можно проводить занятия с детками, у которых есть нарушения речи, которые занимаются с логопедом, плюс также возможно занятие в бассейне. Детки с ДЦП, с нарушениями осанки. С детками, у которых есть задержка психического развития, потому что водная среда на любой организм благоприятно воздействует.