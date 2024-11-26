В Минской области обеспечат более 2,5 тысячи рабочих мест по программе «Один район – один проект»

Создавать высокопроизводительные рабочие места за счет открытия современных предприятий и производств. На этом ежегодно делает акцент глава государства. В стране реализуется программа «Один район – один проект». По ее итогам в Минской области планируется обеспечить более двух с половиной тысяч рабочих мест. Как обстоят дела в Крупском районе – рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Найти достойное рабочее место можно уже сейчас. Причем спектр предложений на рынке труда достаточно широк как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Новые места создают на госпредприятиях, принять людей готовы и частники. Например, только в Крупском районе на портал службы занятости заявлено свыше 400 вакансий. Из них более 50 составляют рабочие профессии. Содействие в трудоустройстве оказано 140 обратившимся гражданам.

Тамара Карань, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите, заведующий сектором по занятости Крупского райисполкома:

Нашей службой занятости активно принимаются меры по переобучению безработных граждан по востребованным профессиям в нашем районе. В этом году у нас на обучение направлены 17 безработных. Нужно отметить, что из них более 87 % – это под заказ нанимателя, то есть с гарантией последующего трудоустройства.

С целью создания новых производств, а вместе с тем и рабочих мест, в стране разработана программа «Один район – один проект». Свой стартап есть и в Крупках. Инвестпроект реализуется на одном из предприятий по изготовлению изделий из древесно-полимерных композитов. В него вложено два миллиона инвестиций, будет создано более 20 рабочих мест.

Ольга Жук, технолог предприятия по изготовлению изделий из древесно-полимерных композитов:

В дальнейшем мы планируем расширяться, то есть вся инженерная инфраструктура подразумевает собой установку еще 4 производственных линий.