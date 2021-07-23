Будь его больше – мы в шоколаде. Вот какую культуру Лукашенко поручил вырастить на своей малой родине

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорится, если не можем изменить погоду, нужно изменить севооборот. Президент настаивает – теплее относиться к озимому ячменю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо увеличить посевы озимого ячменя. Сегодня мы имеем около 33-35 урожайность в целом, а по озимому ячменю – под 50. Мы всегда считали: ну как, вот Шерстнев сидит и, наверное еще, как и все мы, по-старинке, думает, как аграрий старый – «он же менее урожайный».

Если мы технологически вовремя посеем правильно, как и любую культуру, озимый ячмень, он 50-60 центнеров даст. Слушайте, а что вам надо? Если бы мы имели на всех культурах 50 центнеров урожайность, нам бы вообще ничего не надо было. И нефть не надо, и газ природный не надо. А мы это можем иметь. Поэтому надо увеличивать посевы озимого ячменя. Почему? Потому что к этому времени, к сегодняшнему дню, когда мы втягиваемся в массовую уборку зерновых, озимый ячмень, в связи с коротким периодом вегетации, уже созрел, и мы его уже убрали. Будь больше озимого ячменя при 50%-ной урожайности – мы в шоколаде.