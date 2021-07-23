Синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине. Кадры для тех, кто считает историю с иракцами на границе выдуманной

Новости Беларуси. На неделе произошел инцидент с иракскими беженцами. Напомним, 19 июля в Литве была задержана группа граждан из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их паспорта уничтожили, а людей сильно избили. Досталось в том числе и женщинам, одна из них была беременна. Затем мигрантов доставили к границе и выдворили в Беларусь, сопровождая выстрелами из оружия.

В Сети появилось видео, как выгоняли из Литвы беженцев из Ирака. Подробнее здесь.

Ольга Шерснева, СТВ:

Чего и следовало ожидать, так называемые независимые СМИ бездоказательно утверждали, что история выдуманная. Вот доказательства: синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине.