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Синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине. Кадры для тех, кто считает историю с иракцами на границе выдуманной

23 июля 2021 17:26
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Новости Беларуси. На неделе произошел инцидент с иракскими беженцами. Напомним, 19 июля в Литве была задержана группа граждан из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их паспорта уничтожили, а людей сильно избили. Досталось в том числе и женщинам, одна из них была беременна. Затем мигрантов доставили к границе и выдворили в Беларусь, сопровождая выстрелами из оружия.

В Сети появилось видео, как выгоняли из Литвы беженцев из Ирака. Подробнее здесь.

Ольга Шерснева, СТВ:
Чего и следовало ожидать, так называемые независимые СМИ бездоказательно утверждали, что история выдуманная. Вот доказательства: синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине.

Синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине. Кадры для тех, кто считает историю с иракцами на границе выдуманной-1

Синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине. Кадры для тех, кто считает историю с иракцами на границе выдуманной-3

Синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на женщине. Кадры для тех, кто считает историю с иракцами на границе выдуманной-5

К слову, официальной реакции ни от литовской стороны, ни от различных европейских структур нет, что также вполне ожидаемо. Вот и вся демократия – издевательства, побои и угроза убийством. Интересно, будет ли внесен этот инцидент в повестку очередной сессии ОБСЕ и что об этом думает Бюро по демократическим институтам и правам человека?

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# Беженцы # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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