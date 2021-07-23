Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хватает, по моей информации, около 1 500 комбайнеров. Ну это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании. Вы забыли период советских времен, когда мы заранее, зная, где находится механизатор, хороший комбайнер, выехавший в город, мы с ним работали, договаривались с руководителями в городе, чтобы они отпустили их на уборку. Упаси бог, это не будет у вас реализовано и будет какой-то дефицит комбайнеров. Я говорю именно о комбайнерах.

Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания – ну хотя бы обедом накормите нормально. И их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать деньги, приличные деньги. У каждого дети – школьники, студенты и так далее, и так далее. И надо учебники приобрести, к школе надо все приобрести. Дети растут быстро. То, что вчера вы им купили обувь и одежду, – она в этом году уже негодна. Поэтому надо новая обувь, новая одежда и прочее. Поэтому человеческий фактор наиважнейший.