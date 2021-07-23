«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021

Новости Беларуси. Александр Лукашенко озвучил главные требования к работе аграриев в период уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 23 июля прошло совещание по вопросам организации главной кампании лета. Тема всегда на особом контроле главы государства.

22 июля в Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна нового урожая. Если взять во внимание, что массовая уборка только началась, такой результат – свидетельство технической мощи белорусского сельского хозяйства. Президент подчеркнул, что государство сделало все и даже больше для организации кампании – в том числе выделены дополнительные финансовые средства на технику и топливо. Теперь дело за организацией процесса, чтобы успеть и корма заготовить, и своевременно убрать зерно.

Глава государства попросил доложить о состоянии техники, зерносушильных комплексов (есть данные, что около 10 % из них не готовы). И напомнил участникам совещания о том, что госзаказ должен быть выполнен. Но от техники мало толка, если некому на ней работать. Сегодня есть дефицит кадров – не хватает порядка 1,5 тысячи механизаторов.