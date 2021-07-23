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«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021

23 июля 2021 10:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко озвучил главные требования к работе аграриев в период уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 23 июля прошло совещание по вопросам организации главной кампании лета. Тема всегда на особом контроле главы государства.

«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021-1

22 июля в Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна нового урожая. Если взять во внимание, что массовая уборка только началась, такой результат – свидетельство технической мощи белорусского сельского хозяйства. Президент подчеркнул, что государство сделало все и даже больше для организации кампании – в том числе выделены дополнительные финансовые средства на технику и топливо. Теперь дело за организацией процесса, чтобы успеть и корма заготовить, и своевременно убрать зерно.

Глава государства попросил доложить о состоянии техники, зерносушильных комплексов (есть данные, что около 10 % из них не готовы). И напомнил участникам совещания о том, что госзаказ должен быть выполнен. Но от техники мало толка, если некому на ней работать. Сегодня есть дефицит кадров – не хватает порядка 1,5 тысячи механизаторов.

«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть проблемы. Выявить эти проблемы и принять решение – цель сегодняшнего совещания. Уборочная кампания – это венец всей работы крестьян и агропромышленного комплекса. Это важнейший этап сельхозработ, который во многом определит, что будет в закромах и на столах не только белорусов, но и за пределами Беларуси (я имею в виду экспорт). Как вы видите, ситуация в поле по технологическому состоянию посевов непростая, погодные условия труднопредсказуемые и положение может резко ухудшиться. Поэтому я вас убедительно прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться. Не надо, как у нас часто говорят, досушивать зерно в поле – у нас же то засушит, то зальет. Но ладно бы зальет, положит так, что потом не поднимем этот урожай. Поэтому сегодня надо убрать проблемные поля. Проблемные, которые завтра, в случае ухудшения погоды, будут недоступны к уборке.

«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021-7

Труд аграриев сегодня востребован как никогда. В мире после коронакризиса большой спрос на продовольствие. А значит, это для белорусов возможность заработать и ощутить эффект от вложений в АПК.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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