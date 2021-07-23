«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021
Новости Беларуси. Александр Лукашенко озвучил главные требования к работе аграриев в период уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 23 июля прошло совещание по вопросам организации главной кампании лета. Тема всегда на особом контроле главы государства.
22 июля в Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна нового урожая. Если взять во внимание, что массовая уборка только началась, такой результат – свидетельство технической мощи белорусского сельского хозяйства. Президент подчеркнул, что государство сделало все и даже больше для организации кампании – в том числе выделены дополнительные финансовые средства на технику и топливо. Теперь дело за организацией процесса, чтобы успеть и корма заготовить, и своевременно убрать зерно.
Глава государства попросил доложить о состоянии техники, зерносушильных комплексов (есть данные, что около 10 % из них не готовы). И напомнил участникам совещания о том, что госзаказ должен быть выполнен. Но от техники мало толка, если некому на ней работать. Сегодня есть дефицит кадров – не хватает порядка 1,5 тысячи механизаторов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть проблемы. Выявить эти проблемы и принять решение – цель сегодняшнего совещания. Уборочная кампания – это венец всей работы крестьян и агропромышленного комплекса. Это важнейший этап сельхозработ, который во многом определит, что будет в закромах и на столах не только белорусов, но и за пределами Беларуси (я имею в виду экспорт). Как вы видите, ситуация в поле по технологическому состоянию посевов непростая, погодные условия труднопредсказуемые и положение может резко ухудшиться. Поэтому я вас убедительно прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться. Не надо, как у нас часто говорят, досушивать зерно в поле – у нас же то засушит, то зальет. Но ладно бы зальет, положит так, что потом не поднимем этот урожай. Поэтому сегодня надо убрать проблемные поля. Проблемные, которые завтра, в случае ухудшения погоды, будут недоступны к уборке.
Труд аграриев сегодня востребован как никогда. В мире после коронакризиса большой спрос на продовольствие. А значит, это для белорусов возможность заработать и ощутить эффект от вложений в АПК.