БРСМ: Есть необходимость сегодня в положительном свете говорить о стране в мировой паутине

Новости Беларуси. В Минске собрались начинающие web-журналисты. В столице прошел молодежный интернет-форум. В нем приняли участие более 120 молодых блогеров со всей Беларуси. Встречи с мэтрами журналистики и политическими аналитиками – программа была довольно насыщенна и интересна. Одна из основных тем форума – ответственное отношение к распространению информации в Интернете.

Начальник управления интернет-проектов холдинга «СБ. Беларусь сегодня» дает мастер-класс по работе в сети. Ругает язык советских СМИ за официозную стилистику и кондовую подачу. Быть понятным для аудитории – это в принципе быть на медиа-рынке. Непонятных не смотрят и не читают. Газета, как ни крути, по оперативности уступает мировой паутине.

Дмитрий Партон, заместитель главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня», начальник управления интернет-проектов холдинга «СБ. Беларусь сегодня»:

Журналистов мы пытаемся приучить к тому, что сначала они работают на Интернет, а потом на газету. По-другому им сейчас в медиа не выжить.

В Интернете новостная лента портала «СБ. Беларусь сегодня» обновляется круглые сутки час за часом. А эфиры в телестудии газеты случаются чуть ли не дважды в день. Хотя просмотров на канале больше все-таки у таких роликов, как, например, «Голая Рианна стала иконой стиля» – 32 тысячи просмотров.

Записи выпусков видеоблога Виктории Поповой, посвященного культурной тематике, – это где-то 70 или 200 просмотров. Дмитрий Яковлевич на поводу у массовой аудитории Интернета идти не намерен.

Дмитрий Партон, заместитель главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня», начальник управления интернет-проектов холдинга «СБ. Беларусь сегодня»:

Программа «Видеоблог» смотрится в прямом эфире. И поверьте пока на слово, что 2-2,5 тысячи просмотров во время прямого эфира идет. Конечно, если обнаженную Рианну показывать, будет больше просмотров. Но я считаю, что мы должны не опускаться до уровня плохого Интернета, а поднимать посетителей, читателей канала до уровня более высокого Интернета.

В белорусском сегменте Интернета сегодня около 5 млн пользователей. Это больше, чем половина страны. Огромная армия.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Наверное, еще буквы не читают дети, но они уже с гаджетами, уже маленькие дети ищут сначала игры, потом то, что им взрослые показывают. Поэтому влияет. И мы все сегодня живем в эпоху Интернета, в век Интернета. Все зависит от того, кто в этом Интернете работает, какая информация и каким целям она служит.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Есть колоссальная необходимость сегодня говорить о стране в мировой паутине. Причем говорить в положительном свете. Ведь сегодня, действительно, у нас есть о чем говорить, есть чем гордиться.

Евгений не только молодежный активист, но и занимается ведением блога «БРСМ. Гродно». Сам снимает, монтирует. Старается сделать прежде всего интересные контент. Например, про школьников-изобретателей.

Есть на канале и так называемый вирусный контент. Это, как правило, ироничные и «зубастые» видео. В данном случае на тему борьбы с наркотиками. В рамках акции БРСМ «Осторожно! Дорога в ад».

Евгений Титенок, блогер, активист БРСМ:

Подписчиков у нас на данный момент не очень немного, но просмотров некоторых видео есть около тысячи и более.

Быть популярнее, активнее и патриотичнее в сети молодежь обучали 3 апреля на Республиканском молодежном интернет-форуме. Время покажет, как скоро в белорусском сегменте Интернета появятся новые яркие блогеры. Пока что их по пальцам можно пересчитать.