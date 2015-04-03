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Соцпенсии без минимального трудового стажа мужчинам и женщинам будут назначать в 65 и 60 лет соответственно

03 апреля 2015 13:26
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Новости Беларуси. Социальные пенсии мужчинам, у кого нет минимального трудового стажа, назначать будут в 65 лет, а женщинам — в 60 лет. Соответствующий Указ подписал глава государства.

С января 2015 года для того, чтобы заслужить трудовую пенсию в 55 лет — женщинам, а в 60 лет — мужчинам, нужно проработать минимум 15 лет с уплатой страховых взносов в фонд.

При этом прежние требования по страховому стажу сохранены для назначения пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца. Также минимальный 5-летний стаж работы и для назначения досрочных пенсий по возрасту для родителей инвалидов с детства и многодетных матерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Пенсии

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