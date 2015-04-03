Верхний город в Минске: Весенне-летний сезон предложит фестивали, исторические реконструкции и музыкальные вечера

Новости Беларуси. Этот год в Беларуси проходит под знаком 70-летия победы. Минск готовится к майским торжествам. Как раз в это время стартует в культурной жизни новый так называемый летний сезон. Как это будет, ведущая программы «Большой город» на СТВ спросила у Виталины Рудиковой, первого заместителя начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Много открытий выпадает на начало мая. Это связано с празднованием Дня Победы. В принципе, в это время стартует летний сезон. Что интересного будет весной, в начале лета?

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы третий год уже территорию Верхнего города делаем пешеходной зоной. В весенне-летний период там проходят различные мероприятия, творческие проекты, концерты. Там выступают уличные музыканты.

В 2015 году открытие летнего музыкально-туристического сезона планируется на начало мая.

Откроется он Международным фестивалем уличных театров. 2 мая карнавальным шествием пройдут уличные театры не только из Беларуси, но из других стран мира. В течение двух дней жители города Минска и гости нашего города смогут увидеть яркие работы уличных театров.

В этом году мы сохраним традицию исторической реконструкции. В субботние дни на протяжении весны и лета. С 12 до 13 часов дня на площади у Ратуши можно будет посмотреть работу клубов исторической реконструкции.

Особенность этого года – вечернее время.

С 20 до 22 часов, когда в Кафедральном соборе завершается служба, мы планируем возле Ратуши проводить тематические музыкальные вечера. Это будут вечера хоровой музыки, джазовые вечера, вечера камерной инструментальной музыки. И в августе планируем проведение танцевальных вечеров – эта форма тоже очень нравятся жителям города.

Я думаю, что такие формы работы позволят привлечь внимание и сделать эту территорию более живой.

Правда ли, что в Ратуше собираются поменять интерьер?

Виталина Рудикова:

Музеефикация Ратуши началась еще два года назад. На первом – цокольном – этаже, где зал для заседаний, мы сформировали экспозицию из истории книги и книгопечатания. В прошлом году там открывался картографический кабинет. В планах этого года – сделать экспозицию «Подарки городу Минску». Минск имеет много городов-побратимов, он сегодня в центре внимания на международной арене, поэтому такую экспозицию хотим сформировать там.

А музей подарков в Ратуше, когда мы сможем увидеть?

Виталина Рудикова:

Ко Дню города Минска, то есть к сентябрю.