Республиканский молодежный интернет-форум проходит 3 апреля в Минске

Новости Беларуси. Интернет необходимо использовать для продвижения духовных ценностей. 3 апреля об этом шла речь на Республиканском молодежном интернет-форуме. Более 120 молодых блогеров, начинающих web-журналистов со всей Беларуси собрались 3 апреля в Минске. При поддержке Белорусского республиканского союза молодежи, Министерства информации и Министерства образования Беларуси молодые интернет-активисты встретились с мэтрами журналистики и политическими аналитиками.

Мастер-классы для начинающих блогеров провели в редакциях ведущих белорусских СМИ. Одна из основных тем форума — ответственное отношение к распространению информации в Интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня мы все живем в эпоху Интернета, век Интернета. Все зависит от того, кто в этом Интернете работает, какая информация и каким целям она служит.