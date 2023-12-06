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600 тыс. квадратных метров жилья возвели в Минске в 2023-м. В каком районе построили больше домов?

06 декабря 2023 11:40
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Минск ежегодно прирастает новыми квадратами. Не стал исключением и уходящий 2023-й. В этом году столичный бюджет сохранил социально-экономическую направленность. Как итог – введено в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

600 тыс. квадратных метров жилья возвели в Минске в 2023-м. В каком районе построили больше домов?-1

Больше всего новых квартир появилось в Октябрьском районе – за счет строительства масштабного жилого комплекса «Минск Мир». Сейчас на его территории растет около полусотни высоток. Всего же с начала строительства квартала здесь ввели свыше полутора миллиона квадратов. Параллельно с ними растут и объекты инфраструктуры. Детские сады, школы и поликлиники.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Екатерина Забенько # Татьяна Бухта # Наталья Литвинчук # Фотофакт

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