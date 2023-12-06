600 тыс. квадратных метров жилья возвели в Минске в 2023-м. В каком районе построили больше домов?

Минск ежегодно прирастает новыми квадратами. Не стал исключением и уходящий 2023-й. В этом году столичный бюджет сохранил социально-экономическую направленность. Как итог – введено в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Больше всего новых квартир появилось в Октябрьском районе – за счет строительства масштабного жилого комплекса «Минск Мир». Сейчас на его территории растет около полусотни высоток. Всего же с начала строительства квартала здесь ввели свыше полутора миллиона квадратов. Параллельно с ними растут и объекты инфраструктуры. Детские сады, школы и поликлиники.