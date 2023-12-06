Молодёжь из всех стран СНГ присоединится к акции «Поезд Памяти»

К акции «Поезд Памяти» присоединится молодежь всех стран СНГ. Об этом стало известно во время экспертно-медийного форума, который приурочили к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его цель – укрепление сотрудничества между странами, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте, искусстве. Особый акцент на патриотическое воспитание.