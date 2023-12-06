Молодёжь из всех стран СНГ присоединится к акции «Поезд Памяти»
К акции «Поезд Памяти» присоединится молодежь всех стран СНГ. Об этом стало известно во время экспертно-медийного форума, который приурочили к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его цель – укрепление сотрудничества между странами, поддержка молодежных инициатив в науке, спорте, искусстве. Особый акцент на патриотическое воспитание.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы:
Сегодня очень много создается и пользуется очень больших спросом среди наших ребят патриотических клубов, патриотических классов. Только в Вооруженных Силах на сегодня создано 42 патриотических клуба. В этих клубах занимаются более полутора тысяч детишек. Конечно, это немного. Поэтому мы в Вооруженных Силах используем различные формы и методы: кроме клубной деятельности, это и открытые уроки, и проведение уроков мужества в школах.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Появляются новые проекты, в частности наши студенты, студенты БГУ, уже побывали на ряде мероприятий, которые организовывали российские партнеры и коллеги. И эти контакты, безусловно, очень хорошо выстроены и прочерчены в рамках сотрудничества между студенческими самоуправлениями, то есть на горизонтальном уровне.
Кроме того, образовательные ведомства двух стран договорились реализовать в 2024 году проект, во время которого российским школьникам расскажут о Беларуси и наоборот. Уроки о Союзном государстве охватят учеников с 1-го по 11-й класс.