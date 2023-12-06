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Как сделать хурму не вязкой? Делимся лайфхаком и рассказываем о полезности фрукта

06 декабря 2023 11:27
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Восточная экзотика. В мире существует более 1 000 сортов хурмы. Это один из самых популярных зимних фруктов. Яркий плод сочный и сладкий на вкус, но иногда вяжет во рту. Топ фаворитов возглавляет шоколадный королек. Узнать его можно по круглой форме, темно-оранжевой кожице и мякоти с прожилками коричневого оттенка.

Как сделать хурму не вязкой? Делимся лайфхаком и рассказываем о полезности фрукта-1

Анна Бедрицкая, нутрициолог:
Фрукт содержит много йода, что благотворно влияет на работу щитовидной железы. Содержит железо, это будет способствовать поднятию гемоглобина. В хурме много витаминов группы В и магния – это значит, что этот продукт будет успокаивать нервную систему.

Как сделать хурму не вязкой? Делимся лайфхаком и рассказываем о полезности фрукта-4

Хурма идеально подходит для перекуса в разгар трудового дня, благодаря высокому содержанию калия и фруктозы. Фрукт считается диетическим, но не переусердствуйте с количеством. Если хурма вяжет, положите ее на сутки в морозилку: она станет мягче и вязкость пропадет.

Подробности в видео.

# Продукты питания # общество # Анна Бедрицкая # Фотофакт

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