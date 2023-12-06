Как сделать хурму не вязкой? Делимся лайфхаком и рассказываем о полезности фрукта

Восточная экзотика. В мире существует более 1 000 сортов хурмы. Это один из самых популярных зимних фруктов. Яркий плод сочный и сладкий на вкус, но иногда вяжет во рту. Топ фаворитов возглавляет шоколадный королек. Узнать его можно по круглой форме, темно-оранжевой кожице и мякоти с прожилками коричневого оттенка.

Анна Бедрицкая, нутрициолог:

Фрукт содержит много йода, что благотворно влияет на работу щитовидной железы. Содержит железо, это будет способствовать поднятию гемоглобина. В хурме много витаминов группы В и магния – это значит, что этот продукт будет успокаивать нервную систему.