Брестские аграрии перешагнули миллионный рубеж! Как идёт уборочная на полях первого региона?

Беларусь ожидает рекордный урожай – на миллион больше, чем в прошлом году. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко. Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миллионный каравай 1 августа вручали на полях Брестской области. Аграрии первыми в стране перешагнули рекордный рубеж в зерновых. Всего же в юго-западном регионе уже собрано без малого 1 миллион 300 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Брестские сельхозпроизводители демонстрируют самый высокий темп – осталось убрать около трети площадей. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ароматный белорусский каравай, тем более на миллион – красивая традиция, за которой ежедневный труд аграриев в полях. А потому и праздник на хлебной ниве. Несмотря ни на что техника продолжает проходить клин за клином. Жатва объединила три поколения семьи Слабода. Для комбайнера Александра это уже 20 сезон на уборочной. Еще мальчишкой на страду брал отец, а он по традиции привел уже своего сына. Михаил с 15 лет помощник.

Александр Слабода, комбайнер сельхозпредприятия «Великосельское-Агро»:

Когда мы с дедом жали, маленьким приходил. Он все время со мною.

Михаил Слабода, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Великосельское-Агро»:

Лет 10 уже. Вместе лучше получается, каждый знает, что делать.

– Были времена, когда мы вместе на ниве с батькой жали, 250 – это очень хорошо было за сезон. А сейчас 1 000 как-то так, бывало, за день 200 тонн жали. Выполняем госзадачу. Главное – собрать вовремя, без потерь.

Миллионный урожай – не предел для брестских аграриев. Задел куда выше. Два района – Барановичский и Пружанский – уже намолотили свыше 100 тысяч тонн, в шаге и Каменецкий. Но по мнению уполномоченного Президента по Брестской области Михаила Русого, как минимум 8 районов могут приносить такой же вклад в общий каравай, а Барановичский даже удвоить.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный главы государства в Брестской области:

Итого: миллион – 8 районов. Оставшиеся 8 районов – еще полмиллиона. Вот вам 2025 год, реально соблюдая технологии, 1,5 миллиона тонн чистого зерна должны иметь брестчане. И они это сделают, потому что и погода, и тот темп организации уборки позволяет на пятое число закончить уборку, вовремя посеять рапс в самые лучшие технологические сроки. Идет уборка соломы, на селекторе мы это обозначали, когда глава государства проводил. Выровнялись, вошли в графики. Это позволяет обеспечить вовремя освобождение полей, идет хорошо вспашка – по 5-6 тысяч гектаров в сутки пашут. Поэтому до 1 октября в самые оптимальные сроки будут посеяны озимые зерновые. Есть семена, техника. Подробности в видео.

Белорусские аграрии на 2 недели раньше вышли в поля, многие культуры созрели одновременно. Климатические условия заставляют менять тактику. В Беларуси будут корректировать структуру посевных площадей озимых. Планируют увеличить площади под озимую рожь. Также расширят угодья озимого рапса.