Директор гродненской школы им. Карбышева: «Сила белорусской суперженщины в гармонии»

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Вита Мишкель, директор Гродненской средней школы № 15 имени Д.М. Карбышева:

У меня такой девиз по жизни, я никогда не отказываюсь от каких-то предложений. Да, где-то есть страх, где-то есть сомнения, но у меня такое убеждение по жизни, что лучше попробовать, сделать выводы, и на ступеньку назад ты всегда успеешь вернуться. То есть если ты действительно будешь видеть, что это не твое или у тебя не получается, вернуться на свое место, откуда я пришла, у меня всегда есть возможность.

Моя мама – педагог, до сих пор работает. У нее уже стаж около 40 лет педагогически. Изо дня в день, когда ты видишь маму с тетрадями, с журналами, с планированием, наверное, где-то в подсознании, еще будучи ребенком, это было все заложено.