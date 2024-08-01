Директор гродненской школы им. Карбышева: «Сила белорусской суперженщины в гармонии»

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Вита Мишкель, директор Гродненской средней школы № 15 имени Д.М. Карбышева:
У меня такой девиз по жизни, я никогда не отказываюсь от каких-то предложений. Да, где-то есть страх, где-то есть сомнения, но у меня такое убеждение по жизни, что лучше попробовать, сделать выводы, и на ступеньку назад ты всегда успеешь вернуться. То есть если ты действительно будешь видеть, что это не твое или у тебя не получается, вернуться на свое место, откуда я пришла, у меня всегда есть возможность.
Моя мама – педагог, до сих пор работает. У нее уже стаж около 40 лет педагогически. Изо дня в день, когда ты видишь маму с тетрадями, с журналами, с планированием, наверное, где-то в подсознании, еще будучи ребенком, это было все заложено.
Вита Мишкель:
Площадка Белорусского союза женщин. Там исполняется желание. Вот у меня было большое желание встретиться с нашим Президентом. В преддверии 8 марта в этом году была организована встреча с активными женщинами нашей страны. Я сидела в первом ряду. Как он нас всех приветствовал приятно. Мечты сбываются.
Сила белорусской суперженщины в гармонии, когда все гармонично в ней складывается. Не могу сказать, что я прям такая гармоничная личность, но я максимально стремлюсь к тому, чтобы во мне сочеталось и женщина-руководитель, и женщина-общественник, от этой деятельности я максимально получаю удовольствие, и женщина-мать, женщина-патриот. Наверное, когда это все гармонично складывается, то это суперженщина.
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