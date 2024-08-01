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Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии в связи с сотнями жертв оползней

01 августа 2024 17:40
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Число жертв при сходе оползней на юге Индии превысило 270. Природный катаклизм стал причиной трагедии общенационального масштаба. Соболезнование премьер-министру Индии, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования премьер-министру Индии в связи с сотнями жертв оползней-1

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых безжалостной стихией регионов. Больше всего пострадал штат Керала. Там продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют военные, задействованы техника ВВС и поисковые собаки. Под руинами и многотонными потоками жидкой грязи остается еще огромное число жертв.

# Беларусь-Индия # общество # Александр Лукашенко # Нарендра Моди

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