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«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

30 апреля 2023 16:46
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Новости Беларуси. Та самая железная дисциплина, о которой говорил Президент, в некотором роде помогла спасти от полного вымирания постчернобыльские территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первое время после катастрофы на ЧАЭС часть белорусских земель вывели из хозоборота. Всего 265 тысяч гектаров. На них было попросту опасно жить и работать.  

Но более чем через 30 лет после аварии радиационную обстановку на загрязненных территориях специалисты оценивают как стабильную и предсказуемую. А земли дают урожай, и неплохой. Правда, не все культуры возделывают. К примеру, из списка пока исключены бобовые. Они накапливают радионуклиды в высоких дозах. А вот ячмень, овес, пшеница чувствуют себя в этих почвах в полной безопасности.  

Как на загрязненных землях получают чистый урожай, узнавала Анна Корольчук.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-1

Безусловно, если соблюдать все агротехнические нормы и обработку, вкладывать душу в землю, то обязательно она нам ответит тем же. Ведь землю не обманешь, как можно обмануть человека или еще кого-то. Если с землей все сделаешь правильно и как положено, она ответит тем же.  

Тот, кто трудится в полях, эту истину уяснил давно. Наровлянский район не славится плодородными почвами, к тому же территория пострадала от радиоактивного загрязнения. Но местные аграрии приняли вызов – проводят глубокую обработку земли и вносят дополнительные минеральные удобрения.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-4

Виктор Тройнель, главный агроном 4-го производственного отделения совхоза-комбината «Заря»:  
С каждой землей надо работать. Нет плохой земли, есть плохие хозяева. В этом году будем выращивать до 1 799 гектаров кукурузы, 600 из них пойдет на зеленую массу, то бишь на качественный силос, чтобы было хорошее, качественное молоко. Остальная площадь идет на зерно.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-7

Состоянием озимых в этом сезоне довольны – сочная зелень скоро отправится на фермы. К качеству кормов в совхозе-комбинате «Заря» требования исключительные, ведь это залог больших привесов и высоких надоев. Молочно-товарная ферма в агрогородке Завойть появилась пару лет назад – под нее реконструировали заброшенный свинокомплекс. Сейчас здесь кипит работа, для буренок – лучшие условия на всех стадиях развития.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-10

Виктор Якубенко, заведующий МТФ 4-го производственного отделения совхоза-комбината «Заря»:  
Если смотреть по качеству кормов, то у нас на радиационный контроль регулярно измеряется Мозырской районной ветеринарной станцией корма. Случаев еще не было. По качеству молоко проверяется там, куда мы отдаем молоко на «Мозырские молочные продукты». Тоже никогда никаких вопросов не было.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-13

Все получаемое молоко – экстра-класса. Не даром мозырский совхоз-комбинат называют флагманом региона. И чернобыльский след этому не помеха – наровлянский участок под свое крыло «Заря» взяла 9 лет назад. За это время, кроме фермы, в районе появился новый свинокомплекс и зерносушилка, а показатели эффективности работы выросли практически в четыре раза.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-16

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома: 
Что касается земельных участков, земли, которые были в сельхозобороте и выведены после катастрофы на ЧАЭС, если взять статистику, то порядка 201 тысячи гектаров было выведено из сельхозоборота. И за весь период после аварии было введено всего лишь 17 тысяч гектар. 

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-19

Процесс не быстрый, проверку почвы проводят тщательно. Иногда пестрота загрязнения огромная даже в пределах одного поля. Что именно можно выращивать на пострадавших территориях, знают в Институте радиобиологии Академии наук. У ученых есть опытные поля в Брагинском и Ветковском районах, где посеяны самые разные культуры. Изучая их годами, сформировались и рекомендации. К примеру, от посева бобовых лучше отказаться – они больше других культур накапливают радионуклиды. Исследования учитывают и экономическую составляющую. Поэтому в части регионов в полях стали появляться сорговые – не такие требовательные к плодородности почв, но не менее продуктивные, чем кукуруза.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-22

Анна Корольчук, корреспондент:  
Институт радиобиологии разработал специальный онлайн-калькулятор, который позволяет прогнозировать содержание радионуклидов в сельхозпродукции. Для этого достаточно ввести данные о загрязнении почвы и агрохимические показатели. И узнаешь, можно ли здесь выращивать кукурузу или, допустим, свеклу. И все это бесплатно и в открытом доступе.  

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Ученые разработали и комплексные добавки для скота, которые нормализуют минеральный обмен веществ и не позволяют стронцию переходить в организм животных. Рецептуру под каждое хозяйство подбирают отдельно – в зависимости от особенностей района.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-25

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:  
Эта биологически активная добавка позволяет уменьшить, причем снизить в значительной степени, падеж крупного рогатого скота, включая телят, а это на сегодня бич нашего сельского хозяйства. Более того, она значительно увеличивает и надои скота, и привес в живой массе.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-28

Получение нормативной продукции – результат того, что разработанная годами система защитных мероприятий действует уверенно. Подтверждают это и в областной ветеринарной лаборатории. Свою продукцию на проверку сюда привозят все сельхозорганизации и пищевые предприятия региона.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-31

Анна Борщик, директор Гомельской областной ветеринарной лаборатории:  
Мы выполняем несколько государственных мониторинговых программ. Во-первых, программа, которая сертифицирует продукцию. Плюс к этому по схеме радиационного контроля мы мониторим корма, кормовые добавки, плюс молоко и молочную продукцию на территории Гомельской области.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-34

Обращаются в лабораторию и в частном порядке. По словам специалистов, за долгие годы нарушения по содержанию цезия и стронция находили только в дарах леса и пойманной дичи. Что касается промышленности и личных хозяйств, результаты ниже нормативных в десятки раз. Из-за этого постепенно меняются и санитарно-гигиенические протоколы в торговле. С 2023 года, например, из списков обязательного радиологического контроля вычеркивают мед и яйцо. Ветеринарные лаборатории работают и на каждом продуктовом рынке. По выходным большинство фермеров из районов приезжает торговать в областной центр. Те, кто дорожит своей репутацией, сразу не стесняясь показывают все документы на овощи и зелень.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-37

Людмила Хоронжина, жительница деревни Хальч Ветковского района:  
Номер экспертизы вот здесь указан, а все данные уже в их журналах указаны. На то, что свеженькое, мы ежедневно делаем. Вот эти продукты, вот оно на дате указано – 28-е. Чеснока много сажаем, лука репчатого, свеколочку, морковочку, такие продукты, которые больше ходом идут.  

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?-40

Люди уверены: на загрязненных территориях можно выращивать продукты. И сама земля, и урожай с нее постоянно подвергаются множеству проверок. В результате овощи и фрукты получаются чистыми и от радионуклидов, и от нитратов и пестицидов. Гораздо полезнее, чем импортные из супермаркета.  

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Анна Корольчук # Дмитрий Рутковский # Игорь Чешик # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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