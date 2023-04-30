«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

Новости Беларуси. Та самая железная дисциплина, о которой говорил Президент, в некотором роде помогла спасти от полного вымирания постчернобыльские территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первое время после катастрофы на ЧАЭС часть белорусских земель вывели из хозоборота. Всего 265 тысяч гектаров. На них было попросту опасно жить и работать. Но более чем через 30 лет после аварии радиационную обстановку на загрязненных территориях специалисты оценивают как стабильную и предсказуемую. А земли дают урожай, и неплохой. Правда, не все культуры возделывают. К примеру, из списка пока исключены бобовые. Они накапливают радионуклиды в высоких дозах. А вот ячмень, овес, пшеница чувствуют себя в этих почвах в полной безопасности. Как на загрязненных землях получают чистый урожай, узнавала Анна Корольчук.

Безусловно, если соблюдать все агротехнические нормы и обработку, вкладывать душу в землю, то обязательно она нам ответит тем же. Ведь землю не обманешь, как можно обмануть человека или еще кого-то. Если с землей все сделаешь правильно и как положено, она ответит тем же. Тот, кто трудится в полях, эту истину уяснил давно. Наровлянский район не славится плодородными почвами, к тому же территория пострадала от радиоактивного загрязнения. Но местные аграрии приняли вызов – проводят глубокую обработку земли и вносят дополнительные минеральные удобрения.

Виктор Тройнель, главный агроном 4-го производственного отделения совхоза-комбината «Заря»:

С каждой землей надо работать. Нет плохой земли, есть плохие хозяева. В этом году будем выращивать до 1 799 гектаров кукурузы, 600 из них пойдет на зеленую массу, то бишь на качественный силос, чтобы было хорошее, качественное молоко. Остальная площадь идет на зерно.

Состоянием озимых в этом сезоне довольны – сочная зелень скоро отправится на фермы. К качеству кормов в совхозе-комбинате «Заря» требования исключительные, ведь это залог больших привесов и высоких надоев. Молочно-товарная ферма в агрогородке Завойть появилась пару лет назад – под нее реконструировали заброшенный свинокомплекс. Сейчас здесь кипит работа, для буренок – лучшие условия на всех стадиях развития.

Виктор Якубенко, заведующий МТФ 4-го производственного отделения совхоза-комбината «Заря»:

Если смотреть по качеству кормов, то у нас на радиационный контроль регулярно измеряется Мозырской районной ветеринарной станцией корма. Случаев еще не было. По качеству молоко проверяется там, куда мы отдаем молоко – на «Мозырские молочные продукты». Тоже никогда никаких вопросов не было.

Все получаемое молоко – экстра-класса. Не даром мозырский совхоз-комбинат называют флагманом региона. И чернобыльский след этому не помеха – наровлянский участок под свое крыло «Заря» взяла 9 лет назад. За это время, кроме фермы, в районе появился новый свинокомплекс и зерносушилка, а показатели эффективности работы выросли практически в четыре раза.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

Что касается земельных участков, земли, которые были в сельхозобороте и выведены после катастрофы на ЧАЭС, если взять статистику, то порядка 201 тысячи гектаров было выведено из сельхозоборота. И за весь период после аварии было введено всего лишь 17 тысяч гектар.

Процесс не быстрый, проверку почвы проводят тщательно. Иногда пестрота загрязнения огромная даже в пределах одного поля. Что именно можно выращивать на пострадавших территориях, знают в Институте радиобиологии Академии наук. У ученых есть опытные поля в Брагинском и Ветковском районах, где посеяны самые разные культуры. Изучая их годами, сформировались и рекомендации. К примеру, от посева бобовых лучше отказаться – они больше других культур накапливают радионуклиды. Исследования учитывают и экономическую составляющую. Поэтому в части регионов в полях стали появляться сорговые – не такие требовательные к плодородности почв, но не менее продуктивные, чем кукуруза.

Анна Корольчук, корреспондент:

Институт радиобиологии разработал специальный онлайн-калькулятор, который позволяет прогнозировать содержание радионуклидов в сельхозпродукции. Для этого достаточно ввести данные о загрязнении почвы и агрохимические показатели. И узнаешь, можно ли здесь выращивать кукурузу или, допустим, свеклу. И все это бесплатно и в открытом доступе. Спрос на этот мед превышает предложение! Почему продукция из Полесья абсолютно безопасна? Читайте здесь. Ученые разработали и комплексные добавки для скота, которые нормализуют минеральный обмен веществ и не позволяют стронцию переходить в организм животных. Рецептуру под каждое хозяйство подбирают отдельно – в зависимости от особенностей района.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

Эта биологически активная добавка позволяет уменьшить, причем снизить в значительной степени, падеж крупного рогатого скота, включая телят, а это на сегодня бич нашего сельского хозяйства. Более того, она значительно увеличивает и надои скота, и привес в живой массе.

Получение нормативной продукции – результат того, что разработанная годами система защитных мероприятий действует уверенно. Подтверждают это и в областной ветеринарной лаборатории. Свою продукцию на проверку сюда привозят все сельхозорганизации и пищевые предприятия региона.

Анна Борщик, директор Гомельской областной ветеринарной лаборатории:

Мы выполняем несколько государственных мониторинговых программ. Во-первых, программа, которая сертифицирует продукцию. Плюс к этому по схеме радиационного контроля мы мониторим корма, кормовые добавки, плюс молоко и молочную продукцию на территории Гомельской области.

Обращаются в лабораторию и в частном порядке. По словам специалистов, за долгие годы нарушения по содержанию цезия и стронция находили только в дарах леса и пойманной дичи. Что касается промышленности и личных хозяйств, результаты ниже нормативных в десятки раз. Из-за этого постепенно меняются и санитарно-гигиенические протоколы в торговле. С 2023 года, например, из списков обязательного радиологического контроля вычеркивают мед и яйцо. Ветеринарные лаборатории работают и на каждом продуктовом рынке. По выходным большинство фермеров из районов приезжает торговать в областной центр. Те, кто дорожит своей репутацией, сразу не стесняясь показывают все документы на овощи и зелень.

Людмила Хоронжина, жительница деревни Хальч Ветковского района:

Номер экспертизы вот здесь указан, а все данные уже в их журналах указаны. На то, что свеженькое, мы ежедневно делаем. Вот эти продукты, вот оно на дате указано – 28-е. Чеснока много сажаем, лука репчатого, свеколочку, морковочку, такие продукты, которые больше ходом идут.