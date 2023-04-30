Спрос на этот мёд превышает предложение! Почему продукция из Полесья абсолютно безопасна?

Новости Беларуси. Та самая железная дисциплина, о которой говорил Президент, в некотором роде помогла спасти от полного вымирания постчернобыльские территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более чем через 30 лет после аварии радиационную обстановку на загрязненных территориях специалисты оценивают как стабильную и предсказуемую. А земли дают урожай, и неплохой.

О том, что пищевые нормативы в Беларуси гораздо жестче, чем за рубежом, знают и на полесском участке производства сыров. В Хойниках первыми в стране освоили выпуск пармезана, франциска и грюйера. Этот молочный завод, пожалуй, единственный в мире имеет подобную лабораторию и систему контроля качества. Пробы сырья берут от 50 раз в сутки. «Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

Светлана Гришковец, инженер-радиометрист Полесского производственного участка предприятия:

Наша лаборатория аккредитована на удельную активность цезия-137 и стронций-90. Стронций-90 мы делаем методом выжигания, контролируется раз в полгода каждое из хозяйств. По цезию-137 работаем по каждой партии, поступающей на предприятие. То есть все молоко, которое приходит, оно проверяется.

Это производство – вершина технологической цепочки сразу нескольких пострадавших районов. В 2021 году здесь установили новую производственную линию по фасовке сыров – аккуратные бруски отправляются на полки торговых сетей в Россию, Таджикистан, Грузию, Армению и другие страны. Около 70 % продукции завода отправляется на экспорт.

Жанна Лещинская, ведущий инженер по качеству полесского производственного участка предприятия:

Наше предприятие вырабатывает в сутки до 13 тонн сыра, до 25 тонн сухой молочной сыворотки. Также мы вырабатываем сырки глазированные и немного плавленных пастообразных сыров. Благодаря главе государства получать вкусные и безопасные для здоровья продукты смогли и на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Президент Беларуси во время рабочих поездок побывал здесь шесть раз. Согласно его поручениям, на охранной территории организовали коневодство, рыболовное хозяйство и производство меда.

Юрий Ковшун, заместитель директора наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

В 2019 году мы привезли из Хойников 40 ульев, в прошлом году мы уходили в зиму, у нас уже было 97 семей. Мед очень качественный, потому что он и по радионуклидам чистый, и пчелы-медоносы у нас носят из чистых природных медоносов.

Спрос на мед в заповеднике превышает предложение: за тот сезон с пасеки в Тешкове продали полторы тонны сладкого продукта. По содержанию радионуклидов он в тысячу раз ниже допустимого показателя. Кроме того, каждый год наровлянский участок со своих водных угодий добывает 25 тонн рыбы – леща, судака, амуров, карасей и сомов.

Юрий Ковшун:

Самый большой экземпляр был 63 килограмма сом в прошлом году, это рекорд был – 63 килограмма. Это наш трофей. Долго его купить никто не мог, пришлось его разрубать и частями продавать.