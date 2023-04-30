Где в Беларуси есть проблемы с зарплатой и что чаще всего нарушают наниматели? Рассказал Михаил Орда

Новости Беларуси. Работы у аграриев еще непаханое поле, но этим их не испугать. В Беларуси привыкли и умеют трудиться. За это нас ценят и уважают во всем мире. А трудолюбие, как и порядочность, ответственность, можно по праву отнести к белорусским национальным чертам. Потому и День труда, который будем отмечать завтра, неизменно остается важной датой в нашем государственном календаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первую маевку в Беларуси отметили больше 100 лет назад. Она проходила нелегально. Но времена изменились. Сегодня права трудящихся отстаивает Федерация профсоюзов Беларуси. Это самая массовая общественная организация в стране. Накануне 1 Мая мы встретились с ее лидером – Михаилом Ордой. Он рассказал, почему во Франции не слышат голос народа и как в Беларуси будут бороться за справедливые цены.

Ольга Коршун, СТВ:

Накануне 1 Мая пишем интервью. И вы как-то в одном из своих интервью сказали, что это для вас, для профсоюзов, начало нового трудового года. А вот если подводить итоги ушедшего года. Чем он запомнился для профсоюзной организации? Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Прежде всего результатами работы, о которых мы можем сегодня сказать. И их предъявить. Главная задача профсоюзов – это защита трудовых прав и социальных гарантий трудящихся. Для этого профсоюзы работают, для этого они созданы. И я считаю, что выполняют свою задачу на очень хорошую оценку. «Более 18 миллионов рублей мы вернули обратно людям» Ольга Коршун:

Профсоюзы постоянно контролируют исполнение законодательства о труде. Какие самые распространенные нарушения выявляются?

Михаил Орда:

Мы имеем право по указу главы государства направлять предписания – и на исправление нанимателю. А юрист у нас достаточно опытный, с большой практикой в области труда. Мы не просто пишем: «Вам надо поправить». Мы пишем, что нарушено, какой закон, какая статья Конституции. И когда наниматель это видит, он понимает, что да, здесь есть нарушение и надо его исправить. Есть случаи, их немного, когда не удается договориться с нанимателем, когда мы говорим, аргументируем. И тогда мы идем в суд. По прошлому году мы более 30 человек, незаконно уволенных, вернули обратно и обратно трудоустроили на эту работу, указав на то, что было применено неправильно нанимателем законодательство. Если говорить по выплатам, это более 18 миллионов рублей, которые мы вернули обратно людям, которым не выплатили или недоплатили. Ольга Коршун:

Что касается зарплат. Есть ли случаи несвоевременной выплаты, задержки выплаты заработной платы? Для нашей страны это тенденция какая-то или это отдельные случаи?

Михаил Орда:

Такие случаи есть. И у нас идет в этом вопросе постоянный мониторинг. Если говорить конкретно, за март было более 3 000 таких случаев. Если говорить, это много или мало, то если брать месяц, к году сравнивать, то такое количество случаев уменьшается. Это чрезвычайная ситуация. И указы главы государства очень жестко к этим вопросам предъявляют требования. И эти вопросы удается решать. Конечно, есть отдельные случаи. Их немного. Но это в основном касается предприятий-банкротов. И мы в свое время инициировали, сегодня такой документ есть, он подготовлен – необходимо сформировать фонд на случай, если есть предприятие-банкрот и оно не может выплатить зарплату, поскольку там уже все продано, все заложено. Человек страдает. Чтобы это был компенсационный фонд, который бы компенсировал человеку, и не только компенсировал, вопросы заработной платы. Но и там же вопросы завязаны на ФСЗН, потому что там же есть неплата и человек может потерять свой пенсионный стаж. Это еще хуже. И вот эти вопросы должен отрегулировать нормативно-правовой акт. И такой документ есть, он подготовлен и сегодня находится на рассмотрении. Федерация профсоюзов Беларуси принимает активное участие в законотворческом процессе

Ольга Коршун:

И ради справедливости надо отметить, что это не единственный случай, когда профсоюзы инициируют изменения в законодательство. В этом плане будут еще какие-то инициативы от вас исходить? Михаил Орда:

У нас есть право принимать активное участие, мы это право используем, в законотворческой деятельности, в законотворческом процессе, когда по регламенту, который был изменен, внесены в 2015 году дополнения правительства, когда рассматриваются вопросы или готовятся постановления правительства или другие законопроекты, касающиеся социальных гарантий или трудовых прав. Люди в обязательном порядке направляются в национальный профцентр на экспертизу. И не для того, чтобы мы могли возразить или сказать, мы против. То есть это нормальная правовая экспертиза, рабочий процесс, когда наши юристы, которые имеют большой опыт в работе, смотрят, сравнивают с законодательством, которое сегодня есть, насколько это законодательство может повлиять или ухудшить условия людей. Безусловно, это отправляется на места, на предприятия, где сама практика происходит. И когда уже направляем обратно свои предложения, если мы что-то предлагаем или мы против чего-то, мы говорим, почему, и мы это аргументируем. И, как правило, 90 % воспринимается, потому что наше законодательство направлено на улучшение, а не на ухудшение. Такое право сегодня есть не у многих профсоюзов мира, а если сказать точнее, то вообще есть только у одного профсоюза мира, это Федерация профсоюзов Беларуси. В западных странах перестали прислушиваться к людям. Правит капитал Ольга Коршун:

Мне хочется задать такой вопрос, посмотреть немножко на Западную Европу, которая часто любит попрекать нас в отсутствии каких-то прав. Мне бы хотелось посмотреть конкретно на Францию, где профсоюзы объявили о том, что 1 Мая будет многотысячная забастовка. Так они реагируют на пенсионную реформу, которую продвигает Макрон. С точки зрения защиты прав трудящихся, что сегодня происходит во Франции?

Михаил Орда:

Вообще, это результат политики, которая долгое время проводилась в той же Франции, да и в других западных странах, когда просто перестали прислушиваться к людям. Когда уже не политики правят, не люди, а капитал. И та же пенсионная реформа – это же в угоду капиталу. И люди возмущаются, когда с ними вообще не разговаривают, у них ничего не спрашивают, с ними не обсуждают. И это реакция. Это запрос на справедливость. А он есть всегда, будет всегда. Ольга Коршун:

Мне кажется, у нас в стране как раз проводится такая политика, чтобы этой пропасти, которая разделяет людей и порождает эти социальные всплески, не было. Много уже шагов власти нашей страны делали, в том числе чтобы восстановить социальную справедливость. Логичным был шаг, чтобы наша продукция отечественная (сельское хозяйство – это то, чем мы гордимся) появлялась на полках магазинов. В итоге к чему пришли? Заменим египетскую картошку или все-таки торговые сети неохотно откликнулись и продолжают проталкивать выгодную для них политику?