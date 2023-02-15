Братство при храме – это только для парней? Мария Шаплыко рассказала, чем занимаются в объединении

На празднование двунадесятого праздника Сретения Господня 15 февраля приходится День православной молодежи. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Марией Шаплыко, руководителем братства в честь Иоанна Богослова при Свято-Духовом кафедральном соборе. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Как вы считаете, есть ли связь между этими двумя событиями евангельских времен и наших дней? Есть ли связь между праздниками Сретение и День православной молодежи?

Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова при Минском Свято-Духовом кафедральном соборе:

Связь, конечно, есть, потому что Сретение переводится как «встреча». Обычно люди что-то ищут, особенно молодые. Не даром в 1953 году во Франции состоялась встреча православной молодежи со всего мира. Эта встреча положила начало официальному празднованию Дня православной молодежи. Теперь он называется Международный день православной молодежи, празднуется именно на Сретение. Таким образом, эти два события взаимосвязаны. Олег Лепешенков:

Некоторые спрашивают, а братство – это только для парней? Мария Шаплыко:

Я же руководитель, девушка. Можно молодым людям и взрослым, мужчинам и женщинам – всем. Поскольку наше Братство является официально зарегистрированной организацией, то членом можно быть с 18 лет. Но поскольку мы больше ориентируемся на молодежь, организовываем молодежные проекты, то у нас есть ребята, которые школьники – 14-15 лет, даже 13. Что такое братство и почему там нужны люди разных возрастов?

Немножко расскажу о братстве. У нас четыре основных направления: социальная работа, миссионерское служение, организация мероприятий и информационная работа. Именно социальное служение, где у нас самый большой объем волонтеров, работы, там есть люди преклонного возраста. Объясню, почему так. Например, у нас реализуется проект «Помощь рядом» – помощь бабушкам и дедушкам, которые находятся дома, например, они лежачие. Молодая девушка или молодой парень не всегда может помочь, не всегда есть такая возможность даже морально собраться и помогать. Поэтому нужны люди постарше. Самому старшему волонтеру у нас 70 лет. Это им совершенно не мешает быть частью нашей команды, частью нашей большой семьи. Олег Лепешенков:

Ваше братство одно в Минске? Мария Шаплыко:

Нет. В Минске много братств. Одни из самых активных – наше братство Иоанна Богослова и молодежное объединение «Агиос» при храме всех святых в Минске. Ну и, конечно, при каждом храме есть небольшие молодежные объединения. Они, может быть, не занимаются такой активной деятельностью, как мы, но мы все очень дружные. Они все приходят в гости к нам, мы приходим к ним и можем вместе делать большие добрые дела. Олег Лепешенков:

А как найти этот путь к такому кругу общения и к таким возможностям? Как попасть в братство?

Мария Шаплыко:

Для начала надо прийти к нам в кафедральный собор. Часто бывает, что просто приходят на службу и наши волонтеры, которые дежурят, приглашают молодых людей. Олег Лепешенков:

Их можно отличить в храме? Мария Шаплыко:

Да. Они ходят с бейджиками и в жилетках. Они видят, зашел молодой человек или молодая девушка – надо пригласить к нам в братство. Пригласить, может быть, помочь только на богослужении, а потом позвать обязательно к нам в гости на чай. Мы рассказываем о себе, они рассказывают о себе. Произошло очень много таких удивительных встреч. Эти ребята раз пришли и остались, сейчас очень активно помогают. И это удивительно. Олег Лепешенков:

А с целью найти людей, близких по духу, создать семейный союз люди приходят? Зачем люди приходят в братства православной церкви?

Мария Шаплыко:

Да, приходят. И таких ребят большинство. У нас за все время существование братства, а это с момента официальной регистрации 10 лет, а с момента основания – 13 лет, было больше 20 пар. Очень важно, чтобы в семье люди друг друга понимали, потому что часто бывает, что супруга ходит на службу в храм по воскресеньям, а муж не понимает. Возникают очень сложные конфликты. Поэтому важно, чтобы с самого начала этих отношений они друг друга понимали, на какой они волне и к чему идут. Олег Лепешенков:

Как надолго люди задерживаются в братстве, видят ли они для себя какую-то дальнейшую перспективу? Мария Шаплыко:

Поскольку большинство членов братства – это студенты, то в основном это 3-4 года, когда они учатся в вузе. Потом они чаще всего уезжают к себе домой, на родину. Мы все равно поддерживаем какие-то отношения. Поддерживаем, если нужна помощь. Они, когда приезжают в Минск, тоже активно участвуют. Но чаще всего 3-4 года.

Олег Лепешенков:

Значит ли то, что человек приходит в братство, что он собирается идти в семинарию, видит себя будущим священником? Мария Шаплыко:

Я бы не сказала, что это так. У нас рядом Духовная академия. И когда молодые люди приходят, они стараются с кем-то познакомиться. Получится или не получится, это уже их личный вопрос, но чтобы они приходили в братство, а потом в семинарию, такого нет. Есть ребята, которым мы рекомендуем поступать в Минское духовное училище. Они просто приходят к нам, узнают, что такое есть и можно научиться красиво читать на церковнославянском, помогать в храме на клиросе, петь или быть регентом. Тогда мы им рекомендуем поступать в Минское духовное училище либо в институт теологии. Таких случаев было достаточно много. Были ребята, которые шли в духовную семинарию. Но именно цели, что я хочу прийти в братство и потом туда, нет. Оно как-то само возникает у людей. Олег Лепешенков:

Мы живем во многом и в информационном пространстве. Эта деятельность в братстве развивается? Какие проекты реализовывают в Братстве апостола Иоанна Богослова?

Мария Шаплыко:

Конечно. Мы активно ведем социальные сети, у нас есть свой сайт. Самое интересное – мы реализуем проекты в социальных сетях. В 2020 году, когда был период пандемии, было сложно прийти в гости, а это был период Святок, мы запустили рождественский флешмоб песен и колядок и получили огромный отклик. В этом году мы попробовали первый Международный конкурс рождественских песен и колядок при поддержке Национального центра художественного творчества Министерства образования Республики Беларусь, информационного отдела Белорусской православной церкви, фонда «Покров». Буквально в эти выходные все завершилось, мы провели церемонию награждения. Эти проекты привлекают большое количество людей. Самые лучшие коллективы мы приглашаем к нам выступать на наши мероприятия, на концерты. В пасхальный период у нас будет большой фестиваль «Пасхалица на Соборной». Там будут представлены коллективы, которые заняли первые места, которые действительно достойны выступить на большой сцене в Минске. Олег Лепешенков:

Предлагаю обратиться к тем, кто может стать участниками ваших и информационных инициатив, и в оффлайне, реальной жизни.