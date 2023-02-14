Почему праздник Сретения Господня так называется? Попросили объяснить священника

«Встреча». Именно так на современном языке звучит название праздника Сретение, о котором мы попросили рассказать протоиерея Владимира Долгополого. Рубрика «Вопрос к священнику» в программе «Прикосновение к свету» на СТВ.

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Святая церковь отмечает праздник Сретения Господня. В этот день, как мы знаем из Священного Писания, пречистая Богородица принесла своего божественного сына, по закону и обычаю иудейскому, в город Иерусалим, к храму, чтобы посвятить его Господу, как любого младенца мужского пола. И в этот день в храме произошло необычное событие – возле его стен младенца Христа с пречистой его Матерью встретил старец Симеон, которому было обещано Духом Божьим о том, что он не увидит смерти до того дня, когда увидит исполнение пророчества о том, что дева во чреве примет, и родит сына, и ему нарекут имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Братство при храме – это только для парней? Мария Шаплыко рассказала, чем занимаются в объединении (подробности).

И вот этот седовласый старец увидел Бога, произошла встреча человека и Бога. Но эта встреча была в корне отлична от других явлений Бога человеку, как мы о них читаем в Ветхом Завете. Бог явился человеку не в виде огня, не в виде бури, но как младенец, который пришел, чтобы быть принятым как единственная кровавая жертва среди всех сыновей народа израильского, чтобы своей кровью омыть грехи не только этого народа, но и всякого человека, верующего в него, и чтобы наконец примирить человека и Бога. И вот такую чудесную встречу, такое чудесное откровение, явление Бога как Спасителя, готового пожертвовать собой, мы и празднуем в этот день.