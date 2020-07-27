Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит

Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 июля заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район.
Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 июля заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район.
Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области.
Несвижский район входит в тройку лидеров столичного региона. Средняя урожайность по району – 64 центнера с гектара. Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан.
Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»
Александр Лукашенко посетил также Несвижский завод детского питания. Ознакомился с технологическим процессом.
Завод по переработке молока запустили 4 года назад. Объем прямых иностранных инвестиций составил свыше 95 миллионов евро.
О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное». Здесь внедрены передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы. В сутки перерабатывают 270 тонн молока, в ближайшие годы намерены выйти на проектную мощность в 500 тонн. Основная часть продукции уходит на экспорт. В ассортименте – свыше 50 видов товаров высокого качества. Сегодня их оценил Президент.
Александр Караник, председатель Совета директоров Несвижского завода детского питания:
Вы когда-то говорили, что если ты бизнесмен, покажи себя в чистом поле. С приватизацией любой покажет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но не всегда получается и с приватизацией.
Александр Караник:
Я вам хочу сказать, что всегда есть коммерческие риски в любом проекте. Это вам нельзя ошибаться, а у нас, к сожалению...
Александр Лукашенко:
Они никак не могут понять, всё меня подталкивали (и он в правительстве, когда был): надо риск, надо ошибки… Я говорю: да, риск где-то надо. Надо понимать, что ошибка дорого стоит. И если у тебя есть труба, которая нефть качает – ты спишь, а она качает, и деньги получаешь – тогда можно рискнуть. Ошибся – есть деньги, чтобы эту дыру залатать. А если у тебя нет денег – иди рискуй. Потом без штанов пойдешь, в лаптях.
Александр Караник:
Банки нам так и говорят.
Что касается жатвы, то, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия, страна на период уборочной обеспечена техникой и топливом в полном объеме. Если позволит погода, можно убрать зерновые за 21 день.