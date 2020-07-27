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Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит

27 июля 2020 13:53
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Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 июля заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район.

Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит-1

Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области.

Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит-4

Несвижский район входит в тройку лидеров столичного региона. Средняя урожайность по району – 64 центнера с гектара. Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан.

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Александр Лукашенко посетил также Несвижский завод детского питания. Ознакомился с технологическим процессом.

Завод по переработке молока запустили 4 года назад. Объем прямых иностранных инвестиций составил свыше 95 миллионов евро.

Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит-7

О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное». Здесь внедрены передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы. В сутки перерабатывают 270 тонн молока, в ближайшие годы намерены выйти на проектную мощность в 500 тонн. Основная часть продукции уходит на экспорт. В ассортименте – свыше 50 видов товаров высокого качества. Сегодня их оценил Президент.

Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит-10

Александр Караник, председатель Совета директоров Несвижского завода детского питания:
Вы когда-то говорили, что если ты бизнесмен, покажи себя в чистом поле. С приватизацией любой покажет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но не всегда получается и с приватизацией.

Александр Караник:
Я вам хочу сказать, что всегда есть коммерческие риски в любом проекте. Это вам нельзя ошибаться, а у нас, к сожалению...

Александр Лукашенко:
Они никак не могут понять, всё меня подталкивали (и он в правительстве, когда был): надо риск, надо ошибки… Я говорю: да, риск где-то надо. Надо понимать, что ошибка дорого стоит. И если у тебя есть труба, которая нефть качает – ты спишь, а она качает, и деньги получаешь – тогда можно рискнуть. Ошибся – есть деньги, чтобы эту дыру залатать. А если у тебя нет денег – иди рискуй. Потом без штанов пойдешь, в лаптях.

Александр Караник:
Банки нам так и говорят.

Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит-13

Что касается жатвы, то, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия, страна на период уборочной обеспечена техникой и топливом в полном объеме. Если позволит погода, можно убрать зерновые за 21 день.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Караник # Фотофакт

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