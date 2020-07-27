Александр Лукашенко: если у тебя есть труба, которая нефть качает, тогда можно рискнуть. Ошибка дорого стоит

Новости Беларуси. Урожай зерна в 2020 году с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 июля заявил Президент во время рабочей поездки в Несвижский район.

Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Урожайность культуры на этом участке составляет более 97 центнеров с гектара. Президенту доложили о ходе жатвы в Минской области.

Несвижский район входит в тройку лидеров столичного региона. Средняя урожайность по району – 64 центнера с гектара. Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан.

О предприятии говорят с приставкой «суперсовременное». Здесь внедрены передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы. В сутки перерабатывают 270 тонн молока, в ближайшие годы намерены выйти на проектную мощность в 500 тонн. Основная часть продукции уходит на экспорт. В ассортименте – свыше 50 видов товаров высокого качества. Сегодня их оценил Президент.

Александр Караник, председатель Совета директоров Несвижского завода детского питания:

Вы когда-то говорили, что если ты бизнесмен, покажи себя в чистом поле. С приватизацией любой покажет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но не всегда получается и с приватизацией.

Александр Караник:

Я вам хочу сказать, что всегда есть коммерческие риски в любом проекте. Это вам нельзя ошибаться, а у нас, к сожалению...

Александр Лукашенко:

Они никак не могут понять, всё меня подталкивали (и он в правительстве, когда был): надо риск, надо ошибки… Я говорю: да, риск где-то надо. Надо понимать, что ошибка дорого стоит. И если у тебя есть труба, которая нефть качает – ты спишь, а она качает, и деньги получаешь – тогда можно рискнуть. Ошибся – есть деньги, чтобы эту дыру залатать. А если у тебя нет денег – иди рискуй. Потом без штанов пойдешь, в лаптях.

Александр Караник:

Банки нам так и говорят.