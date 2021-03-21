Как обезопасить себя от укуса клеща? Несложные правила, которые сохранят вам здоровье

С приходом весенней погоды проснулись и активизировались клещи. В Брестской области уже в марте есть пострадавшие от укусов, рассказали в программе «Плюс-минус». К слову, в 2021 году численность клещей сохранится на высоком уровне. Как же избежать укуса клеща?

При выездах на природу и работе на приусадебных участках не забываем пользоваться репеллентами, надевать светлую одежду с длинными рукавами, обувать закрывающую лодыжки обувь. После посещения лесов и мест отдыха на свежем воздухе нужно внимательно осмотреть себя, принесенные вещи и животных.