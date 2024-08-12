Группа детей из Донбасса приехала в Беларусь на оздоровление

Каникулы под мирным небом. Группу детей Донбасса на оздоровление снова приняла Беларусь. Ребята проведут 18 дней в Лиозненском районе, где будут не только восстанавливаться, но и отдыхать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их ждет комплексная программа в детском лагере «Радуга». Все расходы взяла на себя принимающая сторона. 43 ребенка из неполных и многодетных семей, сироты. Многие живут в прифронтовых городах и впервые покинули зону боевых действий. Программу пребывания в северном регионе составляли с учетом пожеланий юных гостей. Это прогулки на пароходе, экскурсии и даже тренировка с витебским хоккейным клубом. Поддержать детей приезжают не только волонтеры, но и творческие команды.

Татьяна Яловая, воспитатель детского лагеря «Радуга»:

Все прекрасно. Погода прекрасная, настроение замечательное. Дети играют, здесь всегда интересно, различные мероприятия, конкурсы, знакомства, общение. Думаю, все самое интересное и замечательное еще впереди.

Инициатор проекта – благотворительный фонд Алексея Талая. За 2 года в нашей стране отдохнули и оздоровились более 3 тысяч школьников из республик Донбасса.