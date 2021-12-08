«Это самое радостное событие». Как украинцы встретили новость о получении белорусского гражданства

Новости Беларуси. 448 гражданам Украины предоставлено белорусское гражданство. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев Президент озвучил во время «Большого разговора» в августе 2021 года. С тех пор около 1 200 человек стали белорусскими гражданами. «Бояться завтрашнего дня не каждый может». Украинский политолог о том, почему население бежит из страны – читать здесь.

Эмоции переполняют. Это самое радостное событие, которое могло произойти в нашей жизни. Это правда, мы очень долго этого ждали.

Анна Гаманенко переехала в Беларусь в 2012 году. Говорит, после революции и выборов на Украине ситуация изменилась. Будто предчувствуя накаляющуюся обстановку, они с мужем и ребенком собрали вещи и последовали за родителями в Ветковский район. Потом на родине грянул военный конфликт, и пара поняла, как вовремя они сменили место жительства. А вот с гражданством решить вопрос до сих не удавалось. Муж и четверо детей – белорусы, а Анна так и оставалась украинкой. До этой недели.

Анна Гаманенко, жительница Ветки:

Позвонило наше Ветковское РОВД, миграция [отделение по гражданству и миграции – прим. ред.], и сказало: у нас приказ Президента, что вас досрочно. Мы быстро за один день собрали документы, я все принесла самая первая, все напечатала. И все – мы сдали. Я была счастлива, что без штампов, без ничего. Не надо ехать на эту Украину. Вообще, у нас Президент – молодец. Я очень рада, господи. Чтоб он 100 лет жил и не болел.

В день «Большого разговора с Президентом» Анна Гаманенко как раз находилась в посольстве, забирала украинский загранпаспорт. Но для получения заветного штампа «выезд на ПМЖ в Беларусь» женщине сказали вернуться на родину и прожить там год. «Здесь жизнь течет». Как семья из Донбасса нашла в Беларуси второй дом – читать здесь.

Анна Гаманенко:

Я задаю консулу вопрос: «Почему нам сейчас нельзя поставить штамп в паспорте? У меня годовалый ребенок, года еще не было. Почему мы не можем?» – «Это ваши проблемы, нас ничего не интересует». Украина есть Украина, мы плюнули и все. Я сказала, что ничего делать не буду. Все, я не буду ехать в Украину. Как? Он мне сказал: бросайте всех детей, они белорусы, и сама поезжай. Куда я поеду? У меня никого там нет. У нас никого нет в Украине. Ну, где-то в общежитии, говорит, будешь жить. Нет. У нас дети в школе, дети в садик пойдут. Муж работает на одной работе, не меняли. Как устроился с 2012 года, так и работает на одной работе. Я устроилась в бюджетную организацию. Плюс у нас здесь две квартиры. Мы построили. А на Украине этого нет.