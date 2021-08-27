«Бояться фермерства не надо». Прибыльно ли иметь хозяйство?

Заморская экзотика на белорусских грядках. Сегодня помимо обычных культур белорусы все чаще выращивают на своих участках южные овощи и фрукты.
В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Игорь Пакуш, исполняющий обязанности директора Белорусского общественного объединения фермеров.
Как ваше хозяйство называется? Как существует? Насколько хорошо вам сейчас работается?
Игорь Пакуш, исполняющий обязанности директора Белорусского общественного объединения фермеров:
Наше хозяйство существует более 25 лет. Основная деятельность хозяйства – производство овощных культур. Все время мы находимся в поиске чего-то лучшего. Если раньше было достаточно капусты и картошки, то сегодня наш потребитель более изысканный, привык к заморскому. Мы же тоже не хотим уступать свой рынок, погода уже фартит нам. Скоро по погоде будем жить как в южных регионах. Поэтому занимаемся изучением экзотических видов. Экзотическими их не назовешь, но для нашей местности экзотические. Изучаем высадку арбузов, дынь, спаржевой фасоли. То, что интересно нашему потребителю.
Насколько прибыльно быть фермером?
Игорь Пакуш:
При хорошем труде и внимательном отношении ко всему, при соблюдении технологий, постоянном поиске – довольно прибыльное дело. Наше хозяйство никогда не работало с убытком. Бояться фермерства не надо. Когда говоришь, что работаешь на земле, отвечают, что горбатым станешь. Не совсем так.
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