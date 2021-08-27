«Бояться фермерства не надо». Прибыльно ли иметь хозяйство?

Заморская экзотика на белорусских грядках. Сегодня помимо обычных культур белорусы все чаще выращивают на своих участках южные овощи и фрукты.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь» Игорь Пакуш, исполняющий обязанности директора Белорусского общественного объединения фермеров.

Как ваше хозяйство называется? Как существует? Насколько хорошо вам сейчас работается?