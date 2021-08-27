«Родители не видели меня учителем музыки». А вы знали, что Алёна Ланская могла быть банкиром?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Да, все верно, для меня это очень знаковое событие. Концерт я планировала еще в прошлом году сделать, он был приурочен к моему 35-летию и 15-летию творческой деятельности. Но мы же сейчас живем в новых реалиях, соответственно перенесли на этот год. Я надеюсь, что все получится. Мы давно уже все соскучились по праздникам. Я приняла решение сделать концерт просто для души, для всех нас, мы заслужили праздник. Это будет очень хороший, уютный, приятный вечер с музыкальным наполнением, в том числе Алена Ланская в этом концерте откроет свои новые грани. Ведь за последнее время Алену Ланскую в большей степени воспринимают как исполнительницу белорусскоязычных песен. Но есть еще порох в пороховнице, поэтому обязательно приходите. Много интересных идей, которые мы сейчас воплощаем. Президентский оркестр мне в этом помогает, это будет концерт в полностью живом исполнении. Придут мои коллеги по цеху, гости, которые исполнят со мной несколько дуэтов. В этом концерте будет определенная философская линия, которую я прожила в своей жизни. Хочется поделиться с каждым, кто будет в зале.

Мы знаем, что ты некоторое время даже работала в банке. Расскажи, как так получилось, что ты кардинально сменила род деятельности? Не жалеешь ли об этом?