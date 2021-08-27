Здесь делают натуральную колбасу. Побывали на «Агрокомбинате Снов» и узнали секреты создания качественной продукции

Новости Беларуси. «Агрокомбинату Снов» 70 лет. От истории к инновациям. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, почему сюда стремятся выпускники аграрных вузов и как производят узнаваемые бренды. 32 наименования сырокопченой колбасы, а еще вареная, сосиски, сардельки, зельцы, паштеты, сальтисоны, копченые сало и мясо, фарш, знаменитая тушенка. Чего только ни производит агрокомбинат. В его структуру входит целый мясокомбинат. Секрет вкуса сновских колбасных изделий попытаемся разгадать вместе.

Экскурсию для нас ведет начальник колбасного цеха Алла Николаевна. Она пришла работать на предприятие без малого 30 лет назад. Тогда здесь выпускали 600 килограммов продукции в сутки. Сейчас – до 40 тонн.

Алла Миранович, начальник колбасного цеха:

Это наше сырьевое отделение, здесь у нас проходит обвалка свинины, говядины, для производства колбас сырокопченых, для консервного цеха и полуфабрикатов. Здесь мы выделяем также очень много копченостей, сырье хорошее производится. Больше 30 наименований рулетов, копчено-вареной и сырокопченой продукции. Процесс производства мясных изделий начинается в обвалочном цеху. Обратите внимание, работники в специальных кольчужных перчатках. Это защита от ножа. Управляться с ним при разделке нужно виртуозно и быстро. На этих линиях сортируют мясо, что на колбасу, что на копчение, что на фарш.

Алла Миранович:

Отборное сырье – полностью обвалка, от костей отделение мяса, выделение крупным куском, а потом уже в консервном цеху измельчается, производим тушенку. Подход у нас такой – производство высококачественной продукции, сырье у нас, как вы заметили, хорошее идет: свинина нашего хозяйства, говядина высшего сорта, молодняк идет на консервы. Все зависит от сырья и отношения к производству данного продукта. Продукцию делают по ГОСТам. Рецептура традиционная – мясо, соль, специи и ничего лишнего.

Алла Миранович:

Здесь у нас проходит посол копченостей, это изготовление копченостей, здесь инициируются куски мяса, изначально оно выделяется на обвалке, выделяется крупный кусок мяса, тогда инициируем, здесь вводятся рассолы, специи, потом загружаются в массажеры. И в этих массажерах, согласно программе, оно все массируется, отбивается это мясо. Если на копчености сухим посолом надо пять суток, то здесь копчености двое суток – и они уже готовые, они сочные, вкусные и красивые. Мы всегда на дегустации отрабатываем разные рассолы и разные вкусы, к нашему оборудованию подбираем те программы, которые подходят, но всегда стараемся, чтобы был вкус нежный, сочный. Мы не стараемся здесь гнаться за большими выходами, так как сырье у нас свое, свежее, незамороженное, мы получаем всегда тот продукт, который хотели бы. После мясо поступает в мясорубки. А если это фарш для будущей вареной колбасы, нужна более нежная текстура. Ее добиваются в аппаратах, которые называются куттеры, они работают по принципу блендеров.

Яна Шипко, корреспондент:

А вы знали, что без ледяной крошки не получится вкусной вареной колбасы? Добавляют ее к сырью специально, чтобы температура не превышала 12 градусов. Иначе при замесе фарша ножи не смогут вращаться с нужной скоростью. А делают они 3 600 оборотов в минуту. Алла Миранович:

Здесь у нас отделение фаршесоставления, здесь мы изготавливаем фарши на сырокопченые колбасы, на варено-копченые, сосиски, сардельки, вареные колбасы и полукопченые колбасы делаем. Для каждого вида колбас своя рецептура и свои ингредиенты. Готовую однородную массу, которую получили в куттерах, можно отправлять на формовку.

Алла Миранович:

Здесь мы набиваем фарши в оболочки. Мы стараемся всегда, чтобы наша продукция не была обезличена, потому что мы отвечаем за качество продукции. Делаем в разной оболочке: в натуральной, в искусственной, в съедобной. Ассортимент очень большой. Процесс формовки еще называют шприцеванием. С помощью шприца (или машины, работающей по принципу насосов) оболочки наполняют фаршем. Разные колбасы под разным давлением. Вареную, например, формуют при наименьшем, чтобы потом оболочка не лопнула при варке от излишней плотности. Алла Миранович:

У нас семь единиц оборудования, которые одновременно работают. Производим на одном сосиски, на другом сардельки, полуфабрикаты, колбаски, с перекрутчиками оборудование, разный диаметр оболочки используем. Яна Шипко:

А у вас рецептура собственная?

Алла Миранович:

Вместе делаем дегустацию, разрабатываем. Наше сырье используем для производства этих продуктов. Яна Шипко:

Вот работа дегустатора мне бы подошла. Аромат почти готовой продукции можно почувствовать уже на подходе к отделению копчения. Его придает щепа ольхи. Получается почти по-домашнему. Алла Миранович:

В этих термокамерах, это универсальные термокамеры, в которых продукция полностью проходит обработку термическую. Здесь у нас проходит сушка, согласно программе, обжарка, варка с дымом, для каждого продукта здесь установлены программы. Когда программа продукта заканчивается, он готов, камера подает звук, но всегда нужен тоже человеческий фактор, работник должен контролировать работу этих камер.

Финальный этап – охлаждение. Реконструкция холодильного цеха позволила значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Алла Миранович:

Здесь температура от 0 до 4 градусов, здесь проходит интенсивное охлаждение продукции. Эта продукция вышла уже сегодня с термического отделения. Яна Шипко:

Сколько она здесь должна находиться? Алла Миранович:

Она будет находиться столько времени, пока в продукте не будет от 0 до 2 градусов. И уже потом приходят люди, которые занимаются маркировкой и передачей на склады готовой продукции. Яна Шипко:

Пахнет здесь очень вкусно, но лучше пойдемте дальше, потому что холодно.

Когда продукцию остудили, ее отправляют на склады. И хотя мясокомбинат в структуре агрохолдинга относительно небольшой, по мощности он не уступает даже специализированным предприятиям, например, Слуцкому или Столбцовскому мясокомбинату. Постоянная модернизация позволяет удивлять покупателей новинками и постоянно расширять ассортимент. Это и колбаски гриль, и полюбившаяся «Мортаделла», и детские сосиски. Алла Миранович:

Можно сказать, что это наша гордость – сырокопченое отделение. Потому что производим очень много продукции, она красивая, вкусная. Нам сегодня вообще не стыдно за продукцию. Впрочем, долго на складах продукция не залеживается. У предприятия своя сеть фирменной торговли. К нашему удивлению, в супермаркете агрогородка мы застали очередь. Среди покупателей не только местные. Многие наслышаны о качестве и запасаются продукцией на гостинцы.