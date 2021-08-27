Турникетные системы и камеры видеонаблюдения. Безопасно ли в белорусских школах?

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой. Юлия Алексеюк, ведущая:

Несколько месяцев назад в России были очень резонансные случаи нападения на школьников, учителей в учреждениях образования. Как в Беларуси регулируется вопрос безопасности детей в школах?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Да, мы знаем про все эти случаи, и на уровне руководства республики, руководства Минска не остаются без внимания все ситуации, которые проходят у наших соседей. В Минске все школы будут оборудованы турникетными системами, будут установлены камеры видеонаблюдения, и потом планируется подключение этих камер к единой системе безопасности по линии Министерства внутренних дел, заключаются договоры с Департаментом охраны. Для нас самое главное – это обеспечение безопасности и детей, и педагогов в учреждении образования на период, когда дети находятся в школе, чтобы родители были спокойны. Юлия Алексеюк:

Что вы пожелаете детям и их родителям в новом учебном году?

Наталья Проскурова:

Детям я пожелаю с удовольствием идти в школу и получать знания. Родителям пожелаю работать совместно с педагогами над воспитанием и образованием своих детей, стараться избегать конфликтных ситуаций, потому что цель у нас одна – воспитание хорошего человека. Юлия Алексеюк:

А как же воспитать хорошего человека? Что для этого делает школа?