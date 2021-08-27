Турникетные системы и камеры видеонаблюдения. Безопасно ли в белорусских школах?
Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Несколько месяцев назад в России были очень резонансные случаи нападения на школьников, учителей в учреждениях образования. Как в Беларуси регулируется вопрос безопасности детей в школах?
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Да, мы знаем про все эти случаи, и на уровне руководства республики, руководства Минска не остаются без внимания все ситуации, которые проходят у наших соседей. В Минске все школы будут оборудованы турникетными системами, будут установлены камеры видеонаблюдения, и потом планируется подключение этих камер к единой системе безопасности по линии Министерства внутренних дел, заключаются договоры с Департаментом охраны. Для нас самое главное – это обеспечение безопасности и детей, и педагогов в учреждении образования на период, когда дети находятся в школе, чтобы родители были спокойны.
Юлия Алексеюк:
Что вы пожелаете детям и их родителям в новом учебном году?
Наталья Проскурова:
Детям я пожелаю с удовольствием идти в школу и получать знания. Родителям пожелаю работать совместно с педагогами над воспитанием и образованием своих детей, стараться избегать конфликтных ситуаций, потому что цель у нас одна – воспитание хорошего человека.
Юлия Алексеюк:
А как же воспитать хорошего человека? Что для этого делает школа?
Наталья Проскурова:
Воспитать хорошего человека можно только совместными усилиями – это во-первых. А то, что касается школы, то школа делает для этого практически все, и все возможности, которые сегодня есть в Минске, можно использовать. Одно из новшеств, которое будет в этом году уже в обязательном порядке, в рамках учебного процесса будет организовано посещение знаменательных мест Минска, музеев Минска, музеев, которые функционируют в учреждениях образования в рамках учебных предметов.
«Этот вопрос решается в каждом учреждении». Обязательно ли носить школьную форму – подробнее здесь.