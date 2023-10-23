Боровик: «Все вами манипулируют!» Как противостоять информационному влиянию?

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

Мы что-то историю человечества сократили. СССР – это совсем недавно. Начали мы с того, что «сначала было слово». Что в Библии сказано? Все войны идут за ресурсы, территории, и все из своих интересов. Как обосновать? Почему мы будем топить младенцев, жечь деревни и увозить женщин.

Всегда шла борьба за умы и мозги, потому что проще всего управлять массами, которые объединены какой-то идеей. Что объединяет мусульман? Способность умереть за бога. Что такое крестовые походы? Это было освоение территорий, захват ресурсов, порабощение народов. Но это называлось как? Мы дарили цивилизацию. Всегда есть повод, есть причина. Надо говорить правду, если мы хотим говорить о сути процессов. Естественно, во многих идеологических концепциях, религиозных и прочих много гуманизма, во многом есть идея, но зачастую все обобщающие идеи носят разрушительный характер. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. Просто с течением времени подходы к этому, особенно возьмите спецслужбы.

Есть целые научные работы. Есть старая советская работа «Своя разведка». Как просто, начиная от кодирования, зомбирования, убеждения, внушения, работать с человеком? Любое событие можно описать по-разному. Любое СМИ может, например, тур Зеленского в Европу преподнести либо как пользуется поддержкой и любовью Европы, либо как побирается по всему миру. Дать соответствующий звуковой фон, картинку, и будет совсем разное восприятие. Нами манипулируют.