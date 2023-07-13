Боровик: США заинтересованы затянуть конфликт в Украине до политических событий 2024-го в России

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Я думаю, я согласен с Александром Григорьевичем, что, естественно, смотрят на результаты этого контрнаступа. И если он захлебнется – более договороспособной, более готовой к переговорам будет Украина. Тем не менее мое мнение о том, что США не заинтересованы ни в том, чтобы Украина решила свои вопросы, ни в том, чтобы Россия. США заинтересованы как минимум затянуть конфликт до политических событий 2024 года в Российской Федерации. Их задача не победа на поле боя, а дестабилизация ситуации внутри России с целью того, чтобы Российская Федерация ввиду внутренних разногласий и противоречий не могла принимать решения о применении стратегического либо тактического ядерного оружия. И, в принципе, им нужно посеять хаос здесь.

Поэтому не так они просты. И не такую они дистанцированную, по моему мнению, позицию занимают. Их задача сегодня – этот регион опустить настолько, чтобы он не мог на ближайшие десятилетия конкурировать. Формировать какие-то новые центры силы, примыкать к ШОС, БРИКС и прочему. Этот регион надо дестабилизировать. Поэтому дозировано дают оружие. Не просто так. Понимаете, если бы даже Украина молниеносно добилась своих целей и Россия была бы вынуждена перейти к переговорам, эта прекратилась бы ситуация. К началу 2024 года, политической кампании. Обосновали бы идеологи, там умеют обосновать, почему, как. И все нормально, и все бы за Россию-матушку проголосовали бы.

Но если будет конфликт продолжаться, вы поймите, в мобилизованном состоянии бесконечно общество держать невозможно. Ни одна страна не выдержит. Ни Германия, ни США, если бы мы их могли таким образом поставить в это положение. Ни Россия. То есть постоянно находиться в состоянии мобилизации общества, постоянно находиться в состоянии необходимости вести войну невозможно. И они этого добиваются. Мы должны это понимать. Уловка их в этом. В том, чтобы, наоборот, затянуть этот конфликт максимально долго. Измотать и изнутри развалить.

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