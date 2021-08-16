Боровик: митинг – это не тот метод, митинги у нас должны быть только для чествования ветеранов

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также « Большой разговор с Президентом » – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: 17 числа митинги стояли у нас на Коммунистической. Мы разговаривали со своим коллективом, часть коллектива ушла, к сожалению. Но в любом случае был переломный момент 16 августа. Оппозиция тоже сейчас рассказывает, что 16 августа был самый многочисленный митинг, они к нему апеллируют, говоря о том, что и мы тогда победили. Не так ли?

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: Но митинг, который был на площади Независимости, деморализовал их полностью. Они не ожидали. У них был какой-то расчет, что будет застой, ничего не будет происходить, будут ждать отмашки, началась самоорганизация. Одна из причин проигрыша той стороны – они стали аналитику заменять пропагандой, они стали верить в свою пропаганду, вот в эти 3 % пресловутые. И тут выходят люди, они их видят – это сила. Очень интересно, как «Наша Ніва» выдавала материал. Вышло несколько сот, потом – тысяча. Потом видно – паника. Уже написать 3-5 тысяч нельзя, они с белорусского стали сбиваться на русский, это показывало, что они не ожидали такой реакции.

Вадим Боровик, политолог:

Они начали шапкозакидательством заниматься. Помните, они 15-16-го говорили: «БЧБ победило». Потом они уже по инерции до декабря все кричали, что БЧБ победило, власти ничего не осталось. Первое, чего мы не должны делать – не надо мериться этими митингами. Наш митинг прекрасный, мы собрали, но у нас не было цели собрать пол-Беларуси. Вообще, мы не любим митинги. У нас есть какие-то мирные шествия, ветеранов мы чествуем – мирно прошли, возложили цветы, память почтили. Парад Победы, трудовые подвиги наши, славим Победу. Но митинг – это не тот метод.

Знаете, я когда был в Латинской Америке, в Венесуэле, еще до того, как у них была попытка переворота, Гуайдо пока там не начал – они там все время: «Revolucion, revolucion». Любой журналист – слово «революция» на первом месте. Все время у них любители помитинговать. Видите, к чему это приводит? Белорусам не свойствено митинговать, бастовать, ломать и крушить. Но посредством технологий, зомбирования, кодирования, подкупа ряда лиц, работа спецслужб здесь – часть людей удалось вывести на улицу. И очень многие не осознавали того, что они сами себе роют могилу. Слава богу, мы сегодня ушли от этих митингов. И дай бог, чтобы у нас проходили какие-то мирные собрания граждан только по хорошему поводу. Давайте все вопросы решать в стенах парламента, в аудиториях, трудовых коллективах. Митинги у нас должны быть только для чествования ветеранов.

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