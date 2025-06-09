В Молодечно пройдёт Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Сохранять и продвигать культурное наследие Беларуси. В фокусе этой недели – Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно. Музыкальные встречи начнутся уже с фестиваля духовой музыки «Майский вальс». Основной праздник запланирован на 13 и 14 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На церемонии открытия вспомнят известного композитора Олега Елисеенкова, чей творческий путь был связан с Молодечно. Закрытие фестиваля пройдет в сопровождении Национального академического народного оркестра имени Жиновича и станет посвящением Мулявину. Одно из главных событий – традиционный Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов:

В рамках фестиваля пройдет еще много разных программ. Я приглашаю вас в костел Святого Иосифа. Это центральный костер города Молодечно, где пройдет фестивальный концерт. Называется так: «Музыка белорусских композиторов – поколению XXI века». В хоровом звучании вы услышите массу новых премьер.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

По традиции в этом году тоже 21 молодой исполнитель от каждого региона нашей страны приедет побороться за Гран-при этого достаточно значимого национального конкурса. В этом году мы дали второе дыхание конкурсу детской песни, так называемый «Маладзічок». И накануне утвердили приз имени Елисеенкова, который получит самый талантливый юный исполнитель.

Во время фестиваля белорусской песни и поэзии запланировано более 70 мероприятий. В том числе ярмарки декоративно-прикладного искусства и выставки белорусских издательств.