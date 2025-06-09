Бесплатное использование труда – о чём надо помнить соискателям вакансий

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В основе процветания любой страны лежит ее экономическая стабильность. На этом делает акцент глава государства. Чтобы ее обеспечить важно активизировать трудовой ресурс, который по разным причинам не занят в экономике и принципиально выявляет тех, кто зарабатывает в обход государства. Кто остался за бортом профессиональной жизни и зарабатывает от случая к случаю без официального трудоустройства или избегает налогов? Почему общество не остается в стороне, когда человек собственными руками губит свою жизнь, лишает стабильности семью и не участвует в развитии страны? Найти и трудоустроить – развеем миф о том, что невозможно найти работу, если против тебя уже давно работает твоя репутация.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:

Продолжают сохраняться недобросовестные наниматели, которые пользуются именно в какой-то момент даже, может быть, психологическим состоянием неработающих, которые хотят работать. Конечно, с каждым годом все меньше и меньше таких нанимателей. Которые привлекают на испытательный срок без заключения договора, что вот ты мне разовую работу сделай. Я тебе чуть-чуть заплачу. Вот с этой категорией мы тоже работаем. Конечно, огромный совет нашим гражданам, которые желают работать: не соглашайтесь на условия испытательного срока. Это использование труда.

Екатерина Забенько, ведущая:

Бесплатно вашего труда, да?

Ольга Тарасевич:

Совершенно верно. Либо с минимальной оплатой, которая на самом деле при официальном трудоустройстве была бы намного больше.