Борису Батуре в Заславле жаловались на нерасчищенные дороги и водителя-хама

Новости Минской области. Губернатор Борис Батура провел прием граждан в Заславле. Приватизация, улучшение жилья, благоустройство земельного спора. Борис Батура многие проблемы решал на месте, а некоторые вопросы он пообещал снять в ближайшее время.

Район Заславля, в народе Хмелевка, - это десяток новых домов. В некоторых из них уже живут люди. Но на новоселов, похоже, коммунальные службы внимания не обращают. Снежная погода для местных наподобие апокалипсиса. Нерасчищенные дороги блокируют движение. Точных дорог здесь еще нет: их сделают после всех инженерных коммуникаций. А пока для сотрудников ЖКХ отсутствие дорог – отличный повод их не расчищать от снега, а заодно и не вывозить мусор. По версии сообразительных коммунальщиков, получается замкнутый круг: как вывозить мусор, если дороги не расчищены, и как чистить дороги, которых нет?

Пока дорога на Заславль для жителей Хмелевки больше похожа на полосу препятствий. Ближайшие остановки общественного транспорта – 1 километр в одну сторону и 1 километр - в другую. И идти нужно по снегу. Жители каждый день вынуждены топтать сугробы зимой.

Ольга Белко, жительница Заславля:

Каждый день к 8 утра нужно на работу, детей в садик. Дом построили, а жить, так и осталось, негде.

Счастливые новоселы уже устали обращаться к коммунальщикам, которые забыли дорогу к их домам.

Вячеслав Белко, житель Заславля:

Это мы своими силами расчистили дорогу, чтобы можно было хоть добраться.

Борис Батура такого подхода к делу не понимает. Дороги-миражи – это что-то фантастическое.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Значит, в следующем году будет нормальная благоустроенная улица. Вот и все.

Регина Никодимовна свою историю губернатору области рассказывала полчаса. Про такое в двух словах и не скажешь.

Женщина пострадала от водителя автобуса. На ее просьбу остановиться на одной из деревень он, по словам потерпевшей, отреагировал неадекватно и буквально выбросил ее из салона.

Регина Новикова, жительница Заславля:

Я заходилась от боли, а он говорит, приедут и подберут. Были еще «лестные» слова, но я их здесь говорить не буду.

Выслушали и начальника милиции. У каждой из сторон своя правда. Показания расходятся. Но одно очевидно: урон пожилой пассажирке нанесен. Борис Батура потребовал разобраться в ситуации и проинформировать его лично об итоге шокирующей истории, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.