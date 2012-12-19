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После массовых расстрелов в США задумались о запрете боевого оружия для гражданских

19 декабря 2012 13:38
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Новости США. В США конгрессу придется спешно решать оружейную проблему. Количество инцидентов с использованием огнестрельного оружия за последнее время значительно возросло. Накануне в Колорадо мужчина в жилом доме застрелил троих, в том числе ребёнка, после чего покончил с собой. А в штате Юта полиция задержала школьника, который ради самообороны принёс пистолет на уроки.

О своём намерении поддержать законопроект о запрете боевого оружия уже заявил президент страны Барак Обама. Документ разрабатывался в течение года и будет рассмотрен обеими палатами Конгресса сразу после праздников. Если закон примут, то в стране спустя почти 10 лет вновь будут запрещены продажа, хранение и ношение полуавтоматического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Оружие и боеприпасы # общество

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