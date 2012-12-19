Астрологический прогноз на 2013 год для всех знаков

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» астролог Игорь Кирюхин.

Многие не доверяют астрологам, говорят, что в принципе, это ерунда.

Игорь Кирюхин, астролог:

Напрасно не доверяют. Потому что астрология – наука древняя, основана на определенных базовых, справочных вещах. Опирается она на рисунок звездного неба, сейчас это все делается с помощью компьютера. Составляется на компьютере рисунок, фотография неба в момент Вашего рождения, унифицированная и можно делать прогноз на будущее, учитывая их движение в дальнейшем.

То есть все на научную тумбочку поставлено?

Игорь Кирюхин:

Да, на научную, это упрощает расчеты, повышает точность и достоверность.

А ведь небо же меняется все время? Или оно постоянно? Я родился тогда, небо было такое, а потом же какие-то изменения происходят?

Игорь Кирюхин:

Начало определяет все, потом по этому рисунку мы смотрим, как эти планеты располагаются дальше, как они движутся, как взаимодействуют с теми, которые были, таким образом мы можем видеть динамику.

А вот прогноз на наступающий 2013 год уже как-то составлен? Что нам несет Змея?

Игорь Кирюхин:

Год Змеи очень удачный для всех, потому что он заставляет думать, заставляет меняться, сбрасывать старую кожу, изменяться как-то к лучшему. Год мудрости, год решений, правильных направлений в жизни на долгие годы. Поэтому год хороший. Год науки, моды, искусства, развития бизнеса.

То есть все начинания Змея одобряет. У многих сейчас вопрос возникает по поводу женитьбы, рождения ребенка, смены профессии, поездки, смены места жительства… Все в этом году как раз таки нужно делать?

Игорь Кирюхин:

Да, конечно, менять стратегию к лучшему.

А как задобрить Змею во время встречи Нового года, для того, чтобы она еще больше благоволила нам во всем в следующем году?

Игорь Кирюхин:

Желательно встречать Новый год в соответствующей обстановке, в домашней. В кругу близких, знакомых, в тесном кругу. Змея – символ мудрости, в кругу умных людей. Потом, соответствующий нард должен быть по цвету подобран. Это год Водяной Змеи. Цвета воды – синий, черный, серый, серебристый. Можно аквариум поставить.

Есть ли какие-то исключения. Какому знаку повезет больше всего?

Игорь Кирюхин:

Овен – учеба, письменная работа, овнам очень обдумано стоит принимать решение, есть вероятность поспешного выбора. Во втором полугодии предстоят важные домашние дела.

Тельцам год принесет счастье в семье, увеличение доходов. Правда, рекомендуется соблюдать режим диеты, больше доходы – больше продуктов, во втором полугодии вероятна учеба.

Близнецам будет сопутствовать успех, увеличение прибыли, путешествие за границу. Им также придется сделать очень важный выбор, от которого зависит будущее. Появятся новые перспективы в работе.

Рак – первая половина года - траты, лишние искушение, хлопоты. Второе полугодие – большой успех, финансовый, в работе, возможно предложение должности, приятное путешествие.

Львам звезды предсказывают удачную ситуацию в карьере, финансах и любви. Во втором полугодии – большие расходы.

Дева – знакомство с видным человеком, помехи в работе, скука от дел, во втором полугодии многие вещи могут быть приобретены, замыслы осуществятся.

Весы – удачное в духовном и материальном плане первое полугодие, можно получить хорошую должность, совершить приятное путешествие. Во второй половине – не ждите признания за свою работу.

Скорпионам нужна строгая дисциплина, так как вероятны недоразумения с начальством, официальными лицами. Нехватка денег. Вторая половина – можно решить накопившиеся проблемы, будет улучшение.

Стрельцам звезды благоволят заключению контракта, расширение бизнеса и создание брачного союза в первой половине года, остальная половина года – хуже, чем первая.

Козерогов ожидают займы, кредиты, конкуренты в работе, даже в личной жизни. Во втором полугодии – будет подписан важный контракт.

Водолей – будет все для развлечений и успеха в делах, связанных с детьми. Возможна судьбоносная встреча с влиятельным человеком. Вторая половина года выглядит довольно серой.

Рыбы – им следует заняться домашними делами, благоустройством жилья или приобретением автомобиля – это в первом полугодии, во втором – успехи в любви или учебе.

Есть ли какой-то знак восточного зодиака, для которого наступающий год хорош и для кого неудачен?

Игорь Кирюхин:

Больше всего повезет Быкам – заработки, успех. Овцы – возращение утраченного. Петухам, Собакам – успех. Чуть меньше – Дракону, ему не повезет в бизнесе, Обезьяны – поддержка от покровителей, успех в бизнесе. Крысы, Тигры, Лошадь – повезет умеренно. Оставшимся двум – не очень хорошо. Можно использовать некоторые периоды. Хороший месяц у нас – февраль и июль. Июль вообще уникальный месяц для всех знаков, для всех дел абсолютно.

А вообще есть самый-самый хороший год?

Игорь Кирюхин:

Это обычно год Змеи и год Дракона.