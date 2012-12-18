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Что делать, если вы провалились под лед. Наглядные советы от сотрудника МЧС

18 декабря 2012 17:57
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Новости Беларуси. Под ногами столичных рыбаков трещит лед. Не успели ударить настоящие морозы, а любители подледного клева уже спешат выйти на опасную тропу. Однако природные катки еще не готовы к приему первых посетителей. Толщина льда всего пару сантиметров и фанаты зимней рыбалки рискуют искупаться в холодной воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рецептом самосохранения в экстремальной ситуации поделились сотрудники МЧС.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Чтобы самостоятельно спастись в данной ситуации, надо раскинуть максимально широко руки и попытаться лечь спиной на лед, помогая себе ногами. При этом надо стараться сбросить всю верхнюю одежду, которая может мешать. Она будет тянуть вас ко дну.

# общество # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь # Спасение

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