Что делать, если вы провалились под лед. Наглядные советы от сотрудника МЧС

Новости Беларуси. Под ногами столичных рыбаков трещит лед. Не успели ударить настоящие морозы, а любители подледного клева уже спешат выйти на опасную тропу. Однако природные катки еще не готовы к приему первых посетителей. Толщина льда всего пару сантиметров и фанаты зимней рыбалки рискуют искупаться в холодной воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рецептом самосохранения в экстремальной ситуации поделились сотрудники МЧС.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Чтобы самостоятельно спастись в данной ситуации, надо раскинуть максимально широко руки и попытаться лечь спиной на лед, помогая себе ногами. При этом надо стараться сбросить всю верхнюю одежду, которая может мешать. Она будет тянуть вас ко дну.