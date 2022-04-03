Кочанова о развале Советского Союза: «Как показала жизнь, это была геополитическая катастрофа XX века»

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ о главных событиях недели расскажет Никита Рачиловский. Рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

На уходящей неделе в казахстанском Алматы парламентская делегация нашей страны во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой приняла участие в торжественном заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Встреча была посвящена 30-летию Ассамблеи.

Наталья Кочанова передала поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам заседания, в нем было отмечено, что за прошедшие годы Ассамблея обрела широкое признание как авторитетная международная парламентская организация, которая играет значимую роль в развитии диалога на постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши парламентарии вносят весомый вклад в формирование правовой основы сотрудничества. Разработанная Ассамблеей база законодательства нашла свое воплощение в документах и решениях высших органов Содружества, во многих международных договорах. 30-летний юбилей – это хороший повод, чтобы вспомнить историю и провести сравнение. Как было тогда, после драматического распада многонациональной страны, и сейчас, когда на внешнем и внутреннем контуре бывших стран Советского Союза появились острые вопросы и вызовы, от решения которых зависит многое и даже больше – само существование этих стран. Сделать правильный выбор в пользу истинного желания собственного народа, консолидировать общество, не стать марионеткой в чьих-то руках – вот что по-настоящему важно, как показывает опыт важнейших политических событий последних лет на международной арене. В своем выступлении на торжественном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ спикер верхней палаты белорусского парламента отметила, что 30-летие Межпарламентской Ассамблеи – это поистине знаковая дата в развитии межгосударственного сотрудничества и парламентаризма. Символично и то, что мероприятие организовано в Доме дружбы, где были подписаны Алма-Атинская декларация и Соглашение о создании Ассамблеи СНГ. Когда Содружество Независимых Государств и его парламентское измерение (Межпарламентская Ассамблея) приняли на себя важную цивилизационную миссию: сплочение народов постсоветского пространства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

До сих пор больно вспоминать, как тогда, после развала Советского Союза, каждая из стран осталась наедине с собой, а миллионы людей, потерявшие любимую родину, пребывали в состоянии растерянности и отчаяния, переживая эти события как личную трагедию. Как показала жизнь, это была геополитическая катастрофа XX века. Только мудрое решение руководителей бывших союзных республик о запуске объединительных процессов позволило нам не оторваться друг от друга, сберечь духовное родство и, самое главное, оставить шанс на будущее. Содружество Независимых Государств и его парламентское измерение (Межпарламентская Ассамблея) приняли на себя важную цивилизационную миссию: сплочение народов постсоветского пространства единством воли, единством мысли и непоколебимым морально-политическим единством. Понимать друг друга не только разумом, но и сердцем – это основа нашего многогранного долгосрочного сотрудничества. Как справедливо отметил Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко: только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам. Сегодня Межпарламентская Ассамблея СНГ по праву пользуется репутацией авторитетной международной платформы, где каждая страна-участница может довести свою позицию, и ее голос обязательно будет услышан. Одной из ключевых задач Межпарламентской Ассамблеи является сближение правовых систем государств-участниц Содружества и создание условий для всесторонней интеграции на основе принимаемых модельных законодательных актов и рекомендаций. На данном этапе отношения постсоветских независимых государств требуют общих и согласованных подходов в целях укрепления международной безопасности и формирования правовых основ общего экономического пространства СНГ. Деятельность Ассамблеи в данной сфере приносит конкретный результат. Здесь уже отмечалось, что разрабатываются и принимаются модельные законы. Проводимый на постоянной основе мониторинг подтверждает востребованность этих документов в правовых системах государств-участниц СНГ. Нормы (более 70 % из них) были имплементированы в законодательство стран, а еще порядка 10 % содержат совпадающие с национальными законами положения. Модельное законотворчество создает единое направление развития правовых систем государств-участниц СНГ и является важным элементом формирования единой правовой культуры Содружества. Процесс позволяет вобрать в себя все лучшее из международно-правовых и национальных норм, что и дает все основания называть модельное законодательство эталонным. Кроме того, это оперативное и гибкое средство реагирования на меняющуюся ситуацию и адаптации к требованиям современности, своего рода дипломатический инструмент для решения возникающих проблем. Даже при отсутствии прямого механизма имплементации конструкций модельного законодательства в нормы национального в депутатском корпусе происходит правовое просвещение, обмен идеями и взаимное аналитическое обогащение. МПА СНГ способствует укреплению дружеских связей в молодежной среде, стремится к созданию прочного фундамента для конструктивного взаимодействия подрастающего поколения абсолютно по всем направлениям. Сотрудничество наших парламентских делегаций в МПА СНГ может быть примером для парламентариев всего мира, как выстраивать культурный диалог на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства, чего так не хватает в современном быстро меняющемся мире. К сожалению, в настоящее время попытки посеять вражду, рознь и ненависть между нашими странами кратно усиливаются. Нас пытаются запугать, заставить забыть свое прошлое, отречься друг от друга. Одним словом, подорвать веру в то, что мы – народы одного геополитического пространства и общей судьбы. Возможно, именно сейчас мы переживаем самое серьезное сражение в нашей истории – за единство братских народов. Нас всех поодиночке пытаются изматывать испытаниями на прочность. Дальше легче и проще нам не будет. Поэтому в нынешних реалиях Межпарламентская Ассамблея приобретает особые роль, статус и значение. Нам есть за что бороться. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Для всех нас открывается новая эпоха возможностей. Убеждена, что мы и впредь будем принимать грамотные, действительно важные и нужные нашим народам решения, а каждая страна-участница – самое активное и непосредственное участие в их реализации во благо общего развития и процветания. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы возродить дух согласия не только на пространстве Содружества Независимых Государств, но и во всем мире. Это в наших силах. Вклад Межпарламентской Ассамблеи в развитие интеграционного взаимодействия – это, несомненно, общее достояние суверенных государств – участников Содружества. Позвольте выразить особую признательность Председателю Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентине Ивановне Матвиенко, всем членам Совета, Постоянным комиссиям, Секретариату Совета МПА СНГ, Молодежной межпарламентской ассамблее за вашу самоотдачу, профессионализм и основательный подход к решению стоящих перед организацией задач. Уверена, что юбилейное заседание МПА СНГ будет содержательным и результативным, позволит наметить новые стратегические направления межпарламентского сотрудничества, а также послужит дальнейшему укреплению авторитета нашей организации. И в завершение от имени парламентской делегации Республики Беларусь хочу сказать: мы – вместе. Дружба и братство наших народов выдержат любые самые суровые испытания. Еще раз от всей души поздравляю с праздником. Мира и добра всем нам. Благодарю вас за внимание. Во время заседания Наталья Кочанова также кратко проинформировала членов Совета об основных итогах референдума, который прошел в нашей стране в феврале, поблагодарила Ассамблею и Исполком СНГ за качественную подготовку и проведение на высоком уровне мониторинга и отметила профессионально проведенную системную работу наблюдателей в Минске. Кроме этого, участники заседания обсудили предложение объявить в СНГ 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Перед торжественным заседанием Совета главы парламентских делегаций стран возложили цветы к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и почтили минутой молчания память героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Наверное, никто из тех, кто отстаивал свободу и независимость Родины, отважно сражался на фронте, ковал оружие победы в тылу, не мог представить, что спустя менее века представители коллективного Запада будут воевать с исторической памятью собственных стран, так старательно пытаться переписать историю Великой Отечественной и подвига советского народа и воспитывать молодое поколение на вранье и фальсификациях.

Никита Рачиловский:

Суровая реальность такова, что в некоторых зарубежных странах нацизм снова в тренде, а кое-где неонацистские движения даже политически лоббируется, обретая поддержку на государственном уровне. А среди так называемых борцов за демократию полно абсолютно явных нацистов и трусливых подлецов, не имеющих понятия о чести и совести. И здесь созревает вполне логичный вопрос: кто, если не мы, потомки истинных героев, сохраним историческую правду о победе советского народа в Великой Отечественной войне над фашизмом и дадим отпор возрождению нацизма? Сколько бы ни прошло лет после победного мая 1945 года, белорусы всегда будут помнить и чтить мужество и героизм советского народа. И в этом деле мы не одни, а вместе со своим союзником – Россией. 25 марта в Совете Республики состоялось совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению IХ Форума регионов Беларуси и России. Под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого и председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко обсуждались основные аспекты проведения форума: концепция, проект программы, вопросы организации подписания соглашений, ход подготовки к мероприятиям. Темой предстоящего форума станет роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В свою очередь, сенатор Михаил Русый отметил:

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Планируется большое количество участников – около 250 с каждой стороны. Кроме того, форум не закрыт для участия любого бизнеса. У нас будет шесть тематических секций, которые тесно интегрированы в 28 союзных программ, принятых главами государств. В условиях кощунственной санкционной политики коллективного Запада и США мы можем сделать серьезный шаг в области импортозамещения, объединив усилия. Так, будут подниматься вопросы, связанные с промышленностью, агропромышленным сектором, развитием сферы образования, новациями и инвестициями. На сегодня у нас имеется в проработке на подписание около 60 соглашений между регионами. В этот же день, встречаясь с делегацией Совета Федерации, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила, что в 2022 году Форум регионов приобретает особое значение. Когда по отношению к нашей стране и России преднамеренно изо дня в день вводятся какие-то новые ограничения, санкции, мы должны понимать, что это еще и время наших возможностей и работать так, чтобы наши люди не почувствовали тех ограничений, которые вводятся сегодня со стороны Запада. Наталья Кочанова также отметила, что Форум регионов это хорошая площадка, где мы можем обменяться мнениями, поделиться, высказать свои предложения.