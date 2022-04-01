«Граждане Беларуси могут беспрепятственно выезжать». Правительство снимает антиковидные ограничения на границе

Новости Беларуси. Беларусь снимает антиковидные ограничения на пересечение границы с 3 апреля. Соответствующее постановление подписал глава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезд и выезд в страну для граждан Беларуси будет свободным. ПЦР-тест понадобится только прибывающим в нашу страну иностранцам. Исключение – беженцы из Украины, которые въезжают в нашу страну или следуют через Беларусь транзитом. Не нужен сертификат о вакцинации и гражданам России в случае въезда на белорусско-российских участках границы. Все нюансы разъяснили в Госпогранкомитете.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Граждане Беларуси могут беспрепятственно выезжать из страны. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в Беларусь и выезд также не ограничены. Иностранцам (за исключением отдельных категорий) при въезде в нашу страну необходимо предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Постановлением расширяется перечень таких исключительных категорий. В частности, иностранным гражданам, прибывающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, в том числе следующим транзитом в другие страны, тест или сертификат не требуются.