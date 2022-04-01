«Опасностей очень много». Как работают вальщики леса в Крупках?

Новости Беларуси. Ежегодно в центральном регионе выбирают лучшего вальщика леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастер из Крупского района Николай Шабасов не впервые участвует в подобных соревнованиях и каждый раз занимает призовые места. По итогам 2021 года он стал лучшим мастером Минской области. Об особенностях опасной профессии и тонкостях лесного дела – в материале Ангелины Валькович.

Николай Шабасов – молодой вальщик. В профессии 6 лет и уже удостоен почетного звания «Мастер Минской области – 2021». Любовь к ремеслу привита еще с детства. Многие из родственников работают также в лесной отрасли. По образованию Николай – лесник-егерь.