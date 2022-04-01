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«Опасностей очень много». Как работают вальщики леса в Крупках?

01 апреля 2022 15:45
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Новости Беларуси. Ежегодно в центральном регионе выбирают лучшего вальщика леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастер из Крупского района Николай Шабасов не впервые участвует в подобных соревнованиях и каждый раз занимает призовые места. По итогам 2021 года он стал лучшим мастером Минской области.

Об особенностях опасной профессии и тонкостях лесного дела – в материале Ангелины Валькович.

«Опасностей очень много». Как работают вальщики леса в Крупках?-1

Николай Шабасов – молодой вальщик. В профессии 6 лет и уже удостоен почетного звания «Мастер Минской области – 2021». Любовь к ремеслу привита еще с детства. Многие из родственников работают также в лесной отрасли. По образованию Николай – лесник-егерь.

«Опасностей очень много». Как работают вальщики леса в Крупках?-4

Николай Шабасов, вальщик леса Соколовичского лесничества Крупского лесхоза:
Березинский биосферный заповедник. Я там проходил отработку год лесником. Как раз там и вальщиком начинал работать. После этого пошел я в армию. После армии пришел сюда. И тут дальше пошел работать. Опасностей очень много. Но смотреть за собой, соблюдать охрану труда.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная лесная политика # общество # Николай Шабасов # Ангелина Валькович # Фотофакт

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