Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?

Доступное образование с уверенностью в завтрашнем дне. В Беларуси выросло количество агроклассов. Такой профиль сегодня заинтересовывает учеников не только сельских школ, но и городских. А каждый пятый выпускник агрокласса поступает в сельхозвуз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то же время к высшему образованию страны по различным направлениям растет интерес зарубежных студентов – это красноречиво говорит о высоком белорусском качестве подготовки специалистов. Материал Галины Буро.

Агроклассы погружают в профессию, дают и бонусы при поступлении в вуз. Экзамены сдавать не надо, только собеседование при среднем бале аттестата не ниже 6. Льготы едины для городских и сельских школьников.

Оксана Воронис, декан факультета ветеринарной медицины Гродненского государственного аграрного университета:

После агроклассов дети к нам приходят уже мотивированные и более-менее понимающие, чего они хотят от жизни и что их ждет в аграрном университете.

Анна Хлыстик, заместитель генерального директора агрокомбината «Скидельский»:

Ученики аграрных классов – это, скажем так, наша перспектива, наше будущее. Наиболее востребованы, конечно же, специалисты вет-, зоопрофиля и аграрный. То есть те самые ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, агрономы.

Пополнять кадрами сельскохозяйственную отрасль, которая на фоне урбанизации была незаслуженно обделена интересом молодежи. Агроклассы взяли на себя эту миссию, прогресс есть. С 2025 года добавятся новшества.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Ребятам на уровне 11 класса будут предлагать определенную вариативность. Это имеет склонность определиться все-таки с профессиями растениеводства. Будет предложено изучать больше уже это направление в 11 классе. Тот, кто будет видеть себя скорее технологом животноводческого производства либо инженерной направленности в сельском хозяйстве, будет предложено более углубленное изучение этих направлений.

Готовить аграриев уже со школьной скамьи была инициатива Президента. И этот удачный эксперимент уже можно добавить в копилку белорусских достижений. Социальный вектор традиционно в центре внимания и Всебелорусского народного собрания. Старт взяли еще на первом форуме, когда твердо решили строить социально ориентированное государство, где максимум внимания в том числе к образованию. Это строительство школ, детских садов. Сохраняя в основе лучший опыт, совершенствовали и создавали новые общеобразовательные программы. Сегодня сложно представить, что когда-то было иначе. Уже на седьмом ВНС белорусы гордо говорят о достигнутом.