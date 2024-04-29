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Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?

29 апреля 2024 18:05
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Доступное образование с уверенностью в завтрашнем дне. В Беларуси выросло количество агроклассов. Такой профиль сегодня заинтересовывает учеников не только сельских школ, но и городских. А каждый пятый выпускник агрокласса поступает в сельхозвуз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то же время к высшему образованию страны по различным направлениям растет интерес зарубежных студентов – это красноречиво говорит о высоком белорусском качестве подготовки специалистов.

Материал Галины Буро.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-1

Агроклассы погружают в профессию, дают и бонусы при поступлении в вуз. Экзамены сдавать не надо, только собеседование при среднем бале аттестата не ниже 6. Льготы едины для городских и сельских школьников.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-4

Оксана Воронис, декан факультета ветеринарной медицины Гродненского государственного аграрного университета:
После агроклассов дети к нам приходят уже мотивированные и более-менее понимающие, чего они хотят от жизни и что их ждет в аграрном университете.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-7

Анна Хлыстик, заместитель генерального директора агрокомбината «Скидельский»:
Ученики аграрных классов – это, скажем так, наша перспектива, наше будущее. Наиболее востребованы, конечно же, специалисты вет-, зоопрофиля и аграрный. То есть те самые ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, агрономы.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-10

Пополнять кадрами сельскохозяйственную отрасль, которая на фоне урбанизации была незаслуженно обделена интересом молодежи. Агроклассы взяли на себя эту миссию, прогресс есть. С 2025 года добавятся новшества.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-13

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Ребятам на уровне 11 класса будут предлагать определенную вариативность. Это имеет склонность определиться все-таки с профессиями растениеводства. Будет предложено изучать больше уже это направление в 11 классе. Тот, кто будет видеть себя скорее технологом животноводческого производства либо инженерной направленности в сельском хозяйстве, будет предложено более углубленное изучение этих направлений.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-16

Готовить аграриев уже со школьной скамьи была инициатива Президента. И этот удачный эксперимент уже можно добавить в копилку белорусских достижений. Социальный вектор традиционно в центре внимания и Всебелорусского народного собрания. Старт взяли еще на первом форуме, когда твердо решили строить социально ориентированное государство, где максимум внимания в том числе к образованию. Это строительство школ, детских садов. Сохраняя в основе лучший опыт, совершенствовали и создавали новые общеобразовательные программы. Сегодня сложно представить, что когда-то было иначе. Уже на седьмом ВНС белорусы гордо говорят о достигнутом.

Бонусы при поступлении и погружение в профессию – зачем в Беларуси работают агроклассы?-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это результат того, что мы сделали отечественное образование по‑настоящему народным достоянием. Сделали его качественным и доступным каждому. И каждый год, как вы помните, мы на уровне Президента постоянно возвращались к вопросам образования. Для чего? Чтобы каждому, где бы он ни жил – в маленькой деревеньке, в районном центре или в Минске, создать равные условия для поступления. Чтобы все детишки и механизаторов, и учителей, и врачей, и руководителей имели равные условия.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика в области образования # общество # Галина Буро # Александр Лукашенко

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