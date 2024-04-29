Вторая жизнь для пострадавшего региона! В Брагинском районе открыли два новых МТК

Новости Беларуси. Инвестиции в продовольственную безопасность страны. В Брагинском районе сегодня, 29 апреля, открыли два новых молочно-товарных комплекса, построенных согласно указу Президента. Благодаря им в пострадавшем от чернобыльской катастрофы регионе появились новые рабочие места, а молочное производство получило весомый импульс к развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просторные светлые сараи, свежий питательный корм. Для новоселов молочно-товарного комплекса под Комарином постарались создать максимальный комфорт. Здесь будут содержать полторы тысячи животных, молодняка и дойного стада, от которых ждут высоких результатов – надоев не менее 20 литров в сутки от каждой буренки.

Григорий Анопреенко, директор сельхозпредприятия «Комаринский»: После ввода в эксплуатацию ферма должна давать порядка 6 миллионов реализации. Сейчас отсюда идет молоко сорта «экстра», 3,8 жирность, удой – 23 литра на голову. Приложим все усилия, чтобы получить результат.

Для хозяйства «Комаринский» комплекс стал восьмым по счету и первым по уровню оснащенности. Остальные фермы были построены еще в XX веке и едва ли отвечают современным требованиям сельхозпроизводства. Достойные условия на новом МТК не только у животных, но и у сотрудников, которые приезжают сюда из ближайшего поселка и деревень. Благодаря вводу объекта в округе появилось 22 новых рабочих места. Это весомый вклад в поддержку пострадавшего от чернобыльской катастрофы региона.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Для Брагинищы агропромышленный комплекс развивается, и это основа в сфере экономики. Мы видим, что остаются более взрослые, пенсионеры. Чтобы задержать здесь молодежь, которая приезжает, нужны современные условия производства с выходом на уровень производства 7,5 тысячи, зарплата будет в среднем по этому комплексу 2 тысячи рублей.