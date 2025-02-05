Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады отработали навыки ведения огня

На полигоне в Уручье военнослужащие практикуются в огневой, тактической и медицинской подготовке. Так, бойцы отработали навыки ведения огня из стрелкового оружия, ручных и станковых гранатометов. На позиции вышли расчеты АГС-17, пулеметчики и снайперы.

Командир гранатометного взвода:

Стараемся повысить их точность, слаженность действия, а также правильность выполнения всех подготовительных мероприятий для того, чтобы расчет смог выполнять свои задачи. То есть мы отрабатываем базовые элементы, которые необходимы в бою. На данный момент у них весьма неплохой уровень подготовки, который был достигнут путем постоянных слаженных тренировок. Они отработали все вопросы, они уверенно действуют при вооружении, передвигаются, выполняют задачи, правильно подают команды и дублируют команды, что не мало важно. Также выполняют все задачи, которые на них возложены.

Расчеты поражали макеты машин, пехоту условного противника на различных дальностях. Стрельбы проводятся регулярно. Каждую неделю гвардейцы выезжают на полигон и оттачивают навыки как в дневное, так и в ночное время.