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Польские власти оправдывают жестокое обращение с беженцами «гибридной войной»

05 февраля 2025 08:02
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Польша оправдывает жестокое обращение с мигрантами на границе, используя манипулятивную трактовку «гибридная война». Об этом говорится в материале крупной британской газеты. Авторы статьи побывали на польско-белорусской границе и сделали выводы о происходящем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польские власти оправдывают жестокое обращение с беженцами «гибридной войной»-2

Они утверждают, что возведенный на рубежах с нашей страной забор, нужен Варшаве вовсе не для защиты, как утверждают власти, а для того, чтобы не пускать на свою территорию беженцев. Погранпереход, который когда-то связывал две страны, сегодня превратился в милитаризованную зону с колючей проволокой и тысячами солдат, констатируют британские журналисты. Это позволяет польским властям скрывать то, как военные бесчеловечно обращаются с иностранцами, нуждающимися в убежище. Сотрудники издания смогли убедиться в лицемерии Варшавы побывав в центрах для мигрантов, где все напоказ чисто и пусто, а затем лично пообщавшись с беженцами. Выходец из Сомали поведал им, что польские пограничники стреляли в него резиновыми пулями, избивали, издевались, отобрали личные вещи и заставили вернуться в Беларусь. Его слова подтвердили еще 13 человек. 

# Польша # Государственная граница Беларуси

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