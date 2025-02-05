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Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы

05 февраля 2025 09:07
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Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы-1

Александра Каштанова, ведущая:
Мама троих детей Наталья из Пинска долгое время мечтала о своей собственной машине. И «Санта» превратила ее мечту в реальность. Только представьте, благодаря покупке любимого напитка стоимостью чуть меньше трех рублей она стала обладательницей нового авто. Просто невероятно. Давайте посмотрим, как же это было.

Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы-3

Меня зовут Наталья, я из города Пинска.

Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы-5

– Наталья, как ощущения?
– Это просто не выразить словами.

Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы-7

На новогодние праздники приехал мой сын, и мы пошли за покупками к новогоднему столу. Я, конечно, не могла не купить мой любимый напиток – это «Кока-кола». Мне сказали, что я выиграла приз. Сомнения какие-то закрались. Может, это все-таки розыгрыш какой-то? И когда мне уже озвучили мой приз, у меня просто было шоковое состояние.

Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы-9

Вы получаете приз от наших партнеров компании «Кока-кола» – автомобиль Belgee Х50.

Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы-11

Я сказала сыну, что мне позвонили и сказали, что я выиграла машину. Он сказал: «Нет, не выдумывай». Мне никто не поверил. Играйте и выигрывайте с магазином «Санта»!

*На правах рекламы.

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