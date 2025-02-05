Многодетная мама из Пинска выиграла новое авто от «Санты»! Эмоции победительницы

Александра Каштанова, ведущая:

Мама троих детей Наталья из Пинска долгое время мечтала о своей собственной машине. И «Санта» превратила ее мечту в реальность. Только представьте, благодаря покупке любимого напитка стоимостью чуть меньше трех рублей она стала обладательницей нового авто. Просто невероятно. Давайте посмотрим, как же это было.

Меня зовут Наталья, я из города Пинска.

– Наталья, как ощущения?

– Это просто не выразить словами.

На новогодние праздники приехал мой сын, и мы пошли за покупками к новогоднему столу. Я, конечно, не могла не купить мой любимый напиток – это «Кока-кола». Мне сказали, что я выиграла приз. Сомнения какие-то закрались. Может, это все-таки розыгрыш какой-то? И когда мне уже озвучили мой приз, у меня просто было шоковое состояние.

Вы получаете приз от наших партнеров компании «Кока-кола» – автомобиль Belgee Х50.