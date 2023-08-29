Большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока

Согласно результатам последних опросов, 77 % респондентов заявили, что нынешний глава Белого дома слишком стар, чтобы эффективно руководить страной еще четыре года. Такой точки зрения придерживаются 89 % республиканцев и 69 % демократов. Во время исследования его участников также просили назвать слова, которые у них ассоциируются с Байденом. Четверть указали слово «возраст», а 15 % – «медленный» и «растерянный».