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Большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока

29 августа 2023 06:57
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Новости США. Преклонный возраст Джо Байдена является препятствием для его переизбрания. Такого мнения придерживается большинство американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока-1

Согласно результатам последних опросов, 77 % респондентов заявили, что нынешний глава Белого дома слишком стар, чтобы эффективно руководить страной еще четыре года. Такой точки зрения придерживаются 89 % республиканцев и 69 % демократов. Во время исследования его участников также просили назвать слова, которые у них ассоциируются с Байденом. Четверть указали слово «возраст», а 15 % – «медленный» и «растерянный».

# Международная политика # общество # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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