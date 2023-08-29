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Школ, в которых небезопасно находиться детям, в Беларуси нет – МЧС

29 августа 2023 06:14
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Новости Беларуси. Сертификаты готовности получили более 99 % учреждений образования Беларуси. На семи объектах продолжается капитальный ремонт, поэтому образовательный процесс 1 сентября там не начнется. Учащихся на время переведут в другие учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школ, в которых небезопасно находиться детям, в Беларуси нет – МЧС-1

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления Министерства образования Беларуси:
Торжественные мероприятия, приуроченные к Дню знаний, началу учебного года, пройдут 1 сентября во всех учреждениях образования. Тема первого урока: «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». На мероприятия приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств Республики Беларусь.

Школ, в которых небезопасно находиться детям, в Беларуси нет – МЧС-4

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Школ, в которых было бы небезопасно находиться детям, не только школ: дошкольных, высших учебных заведений, общежитий, которые имеются в стране, нет. Поэтому работа ведется, безопасность обеспечивается. Хочу сказать, что нами проводятся информационно-пропагандические мероприятия.

Школ, в которых небезопасно находиться детям, в Беларуси нет – МЧС-7

Уже 1 сентября свои двери распахнут более 2 600 учреждений общего и среднего образования. За парты сядут свыше миллиона учащихся. Из них 110 тысяч – первоклассники. А обучать их начнут в том числе 5,5 тысячи молодых специалистов.

# Подготовка к школе # общество # Фотофакт

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