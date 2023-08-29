Школ, в которых небезопасно находиться детям, в Беларуси нет – МЧС

Новости Беларуси. Сертификаты готовности получили более 99 % учреждений образования Беларуси. На семи объектах продолжается капитальный ремонт, поэтому образовательный процесс 1 сентября там не начнется. Учащихся на время переведут в другие учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления Министерства образования Беларуси:

Торжественные мероприятия, приуроченные к Дню знаний, началу учебного года, пройдут 1 сентября во всех учреждениях образования. Тема первого урока: «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». На мероприятия приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств Республики Беларусь.

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Школ, в которых было бы небезопасно находиться детям, не только школ: дошкольных, высших учебных заведений, общежитий, которые имеются в стране, нет. Поэтому работа ведется, безопасность обеспечивается. Хочу сказать, что нами проводятся информационно-пропагандические мероприятия.